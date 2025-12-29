台男砸6000請吃高級大餐！妹子吃完竟「發文公審」：噁心到想吐 他嘆太可憐
一名男子說，自己的室友日前約了心儀的妹子去吃超高級的茹絲葵餐廳，但約會回來之後，看他整個人垂頭喪氣地坐在客廳抽菸，一問之下才知道，室友花了近6000元請客，但妹子吃完飯後就在Threads上公審室友，還說「噁心到想吐」，讓原PO說，看著室友的背影，真的覺得台男好可憐。
原PO在Dcard心情板發文表示，室友為了請妹子吃飯，一整週都在查食記、訂位，為了準時接送還特別去洗車，一餐飯就吃了6000元，過程中女生一直拍照、發限動，表現得開開心心的。結果吃完飯送她到家門口，室友覺得氣氛不錯，想牽個手試探一下，就被妹子在Threads上發文公審「家門口被下頭男堵到，請個吃飯就想牽手，到底哪來的自信？真的噁心到我想吐，誰懂我的陰影面積」。
原PO看完妹子發的文感到很生氣，他說室友送妹子回家時覺得氣氛不錯，想牽個手試探一下，就被當成變態公審，「如果不喜歡，妳當初點餐的時候手怎麼不抖？如果不喜歡，妳吃完拍拍屁股走人的時候，怎麼沒想過要提 AA？現在很多女生是不是覺得，男生的錢是天上掉下來的？」
原PO說，這不是什麼大男人主義，這是最基本的「社會互惠原則」，又看到室友在那邊自我懷疑，覺得自己是不是真的長太醜、太噁心，真的覺得很悲哀，「為什麼我們男生的真心跟血汗錢，在某些人眼裡，竟然連換取一點點尊嚴的資格都沒有？」
原PO氣憤的說，那種一邊享受著高級餐廳、一邊在心裡算計你，最後還要發文公審你的人，這不叫有個性，這叫「沒家教」，奉勸大家以後遇到這種「既要又要」的公審魔女，真的直接停損，不要再當那個傻傻付錢還要被罵噁心的冤大頭了。
網友看後紛紛留言表示「我一個女的也覺得對方有點過份」、「真的太慘了，噴了6000還被說成這樣，他花6000就看到真面目，也算是提早止損了」、「如果沒好感真的不要花男生錢，每個人賺錢都很辛苦，都是血汗錢欸」、「越來越少純愛戰士就是因為被瞎妹這樣耗掉」、「覺得沒興趣就不要給機會」、「加油，別難過，當一個教訓，別再舔了」、「這局我挺男生，我根本不會接受不喜歡的男生請吃大餐或收人禮物，少在那邊揣著明白裝糊塗，拜託女人要有點人品格調好嗎」、「女生不想牽手，當下可以拒絕，沒有必要發文這樣說請吃飯的男生」、「發這種脆文很糟塌男生的心意」、「真的覺得男生好可憐」、「女生事後公審很糟糕」。
不過也有一派網友不這樣認為，而是站在妹子的角度說話，「吃個飯就要發生關係？那尾牙聚餐不就是雜交性派對？」、「請吃飯不等於可以牽手，這跟價錢多少無關」、「花了錢就要人家配合被牽手？說真的，你去嫖還比較快」、「吃了你6000元的餐的確不等於要跟你牽手啊」、「男的沒先問就牽過去太莽撞」、「好困惑是誰教男生第一次約會就可以牽手的？除非女生主動肢體接觸，不然交往前都不要亂碰女生好嗎！」、「第一次就想牽手太急了吧」、「才幾千元而已，請吃飯就要牽手，那我的手牽不完了」、「請吃飯就要有感情跟身體上的進展，是不是有什麼誤會。人家不是出來賣的欸」、「我覺得這位6000男沒什麼好值得同情的。隨便亂牽手，被發文公審剛好而已，沒被告性騷擾就不錯了」、「同意請客≠有意思≠可以牽手或肢體接觸」。
更多鏡報報導
太佛了！超市「收銀系統故障」 宣布：購物車內商品全免費
醫生放話：「這零食」是垃圾食物中的王者！ 網友戰翻：吃它能帶來快樂
男子在車行「點燃爆炸物」當場死亡 輕生理由也太扯
其他人也在看
福原愛罕吐與江宏傑離婚關鍵 認了「初期就出狀況」
前日本桌球國手福原愛2021年與前夫江宏傑離婚後，時隔4年無預警公開再婚懷孕的消息，掀起外界討論。而她日前接受採訪，也罕見吐露與前夫感情破裂的關鍵，坦言從結婚初期兩人就出現問題，更透露與新婚夫橫濱男（A先生）的互動。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 34
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 6 小時前 ・ 15
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 67
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 80
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 10 小時前 ・ 462
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 17
章子怡女兒才是「最強星二代」！10歲就推出自己的繪本作品 網驚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 3 小時前 ・ 5
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 6
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 73
三重人等到了！CIYTLINK、捷運聯開案催動 三重站房價衝新高度 在地房仲：「這價位」不用想直接買｜房價狙擊手
新北市三重區終於贏來屬於自己的百貨公司！坐落於機捷三重站共構的CIYTLINK三重店近期開幕，三重人大喊，「終於不用跑宏匯廣場了！」事實上該區也是三重近年來房市亮點所在，不僅是二重重劃區，有機捷、捷運交會，緊鄰新北最大的新北大都會公園，而捷運共構社區「潤泰CITY PARK」頂樓戶出現總價約1.15億元、每坪114.56萬元的三重新天價。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 3
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 8
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 82
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發起對話
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 67
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 62
「地獄話題」題燒起來！三上悠亞PK李多慧 網友一面倒選擇她
日本前AV女優三上悠亞日前正式加入台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊，首度亮相即掀起高度話題。上周末一連兩掌主場賽事登場應援，場邊瞬間湧現大量鏡頭，不少球迷高舉手機捕捉畫面，甚至連主持人張立東以及百萬YouTuber中指通都到場，讓比賽現場一度宛如大型攝影會，不過也有網友提出一個「地獄話題」造成熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 17
台積電最大敵人不是三星、英特爾！外媒點「2大問題」已快失控：壓力全在它身上
在半導體產業中，台灣的「護國神山」台積電無疑是鎂光燈焦點，特別是各大投入AI軍備競賽的無廠（fabless）半導體巨頭，紛紛爭搶台積電產能。不過科技媒體《Wccftech》直言，AI市場需求過於強勁，反而為其帶來不小的壓力，台積電自身更有兩大問題已接近失控，目前的處境可說是「因成功而受苦」。報導指出，隨著AI熱潮席捲全球，台積電成功搶下極高市占率，成為輝達（......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 36
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 43
「開局即打」! 共軍突襲環台軍演「正義使命-2025」 這「4大特點」要小心.....
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區今（29）日清晨突襲式宣布，自即日起對台灣周邊實施名為「正義使命-2025」的大規模環台軍事演習。演訓範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南及台灣以東海空域，出動陸、海、空、火箭軍等多軍兵種。東部戰區並第一時間發布演習區域示意圖，將台灣周邊劃分為 5 個主要演訓區，並展示實彈射擊與聯合作戰動態。 東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，演習重點包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣周邊海空域，旨在檢驗快速機動、立體布勢及聯合作戰能力。施毅強調，此次演習是對「台獨分裂勢力」與「外部干涉勢力」的警告，宣稱屬於「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。 中國官媒報導稱，演習涵蓋台灣海峽中部、北部、南部及東部外海，並以「開局即打」的方式進行實彈射擊，強調演習從一開始就展現全時待戰、隨時由訓轉戰的能力。專家指出，這次演習比 2022 年圍台演習更接近台灣本島，顯示共軍在封控與聯合突擊上的能力有所提升。 解放軍東部戰區9點半發表的主題海報《正義之箭 內控外驅》。 圖:翻攝自環球網 中國學者指出，演習特別突顯「內線封控、新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 114