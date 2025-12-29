台男砸6000請吃高級大餐！妹子吃完竟「發文公審」：噁心到想吐 他嘆太可憐

茹絲葵是非常有名的牛排館，餐點都相當高級。圖／Ruth's Chris Steak House茹絲葵經典牛排館台灣FB

一名男子說，自己的室友日前約了心儀的妹子去吃超高級的茹絲葵餐廳，但約會回來之後，看他整個人垂頭喪氣地坐在客廳抽菸，一問之下才知道，室友花了近6000元請客，但妹子吃完飯後就在Threads上公審室友，還說「噁心到想吐」，讓原PO說，看著室友的背影，真的覺得台男好可憐。

原PO在Dcard心情板發文表示，室友為了請妹子吃飯，一整週都在查食記、訂位，為了準時接送還特別去洗車，一餐飯就吃了6000元，過程中女生一直拍照、發限動，表現得開開心心的。結果吃完飯送她到家門口，室友覺得氣氛不錯，想牽個手試探一下，就被妹子在Threads上發文公審「家門口被下頭男堵到，請個吃飯就想牽手，到底哪來的自信？真的噁心到我想吐，誰懂我的陰影面積」。

廣告 廣告

原PO看完妹子發的文感到很生氣，他說室友送妹子回家時覺得氣氛不錯，想牽個手試探一下，就被當成變態公審，「如果不喜歡，妳當初點餐的時候手怎麼不抖？如果不喜歡，妳吃完拍拍屁股走人的時候，怎麼沒想過要提 AA？現在很多女生是不是覺得，男生的錢是天上掉下來的？」

原PO說，這不是什麼大男人主義，這是最基本的「社會互惠原則」，又看到室友在那邊自我懷疑，覺得自己是不是真的長太醜、太噁心，真的覺得很悲哀，「為什麼我們男生的真心跟血汗錢，在某些人眼裡，竟然連換取一點點尊嚴的資格都沒有？」

原PO氣憤的說，那種一邊享受著高級餐廳、一邊在心裡算計你，最後還要發文公審你的人，這不叫有個性，這叫「沒家教」，奉勸大家以後遇到這種「既要又要」的公審魔女，真的直接停損，不要再當那個傻傻付錢還要被罵噁心的冤大頭了。

網友看後紛紛留言表示「我一個女的也覺得對方有點過份」、「真的太慘了，噴了6000還被說成這樣，他花6000就看到真面目，也算是提早止損了」、「如果沒好感真的不要花男生錢，每個人賺錢都很辛苦，都是血汗錢欸」、「越來越少純愛戰士就是因為被瞎妹這樣耗掉」、「覺得沒興趣就不要給機會」、「加油，別難過，當一個教訓，別再舔了」、「這局我挺男生，我根本不會接受不喜歡的男生請吃大餐或收人禮物，少在那邊揣著明白裝糊塗，拜託女人要有點人品格調好嗎」、「女生不想牽手，當下可以拒絕，沒有必要發文這樣說請吃飯的男生」、「發這種脆文很糟塌男生的心意」、「真的覺得男生好可憐」、「女生事後公審很糟糕」。

不過也有一派網友不這樣認為，而是站在妹子的角度說話，「吃個飯就要發生關係？那尾牙聚餐不就是雜交性派對？」、「請吃飯不等於可以牽手，這跟價錢多少無關」、「花了錢就要人家配合被牽手？說真的，你去嫖還比較快」、「吃了你6000元的餐的確不等於要跟你牽手啊」、「男的沒先問就牽過去太莽撞」、「好困惑是誰教男生第一次約會就可以牽手的？除非女生主動肢體接觸，不然交往前都不要亂碰女生好嗎！」、「第一次就想牽手太急了吧」、「才幾千元而已，請吃飯就要牽手，那我的手牽不完了」、「請吃飯就要有感情跟身體上的進展，是不是有什麼誤會。人家不是出來賣的欸」、「我覺得這位6000男沒什麼好值得同情的。隨便亂牽手，被發文公審剛好而已，沒被告性騷擾就不錯了」、「同意請客≠有意思≠可以牽手或肢體接觸」。



回到原文

更多鏡報報導

太佛了！超市「收銀系統故障」 宣布：購物車內商品全免費

醫生放話：「這零食」是垃圾食物中的王者！ 網友戰翻：吃它能帶來快樂

男子在車行「點燃爆炸物」當場死亡 輕生理由也太扯