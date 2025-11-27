即時中心／林韋慈報導



一篇PTT求救文引發高度關注，有一名陳姓網友表示，自己的父親23日搭乘「阿提哈德航空」（Etihad Airways）前往伊斯坦堡旅遊，卻在阿布達比國際機場轉機時，突然遭當地警方登機拘捕。家屬焦急求助台灣外交部駐杜拜辦事處未果，只能上網發文求援。家屬今（27）日證實，駐杜拜領事館已回覆，目前陳男確定被關押在機場附近警察局拘留所，但拘捕原因仍不明。

事發最初由一名網友在PTT八卦版以「求救！爸爸在阿布達比被警察抓走」發文求助。原PO提到，父母11月23日自桃園機場出發，原訂搭機赴伊斯坦堡與旅行團會合，未料中途轉機時突生變故。



原PO指出，父母在阿布達比機場登機閘口的空橋上，突然遭五名警察攔下，並將父親陳男當場帶走。陳妻想詢問原因卻不得其門而入，向航空公司與機場人員求助也只得到「不清楚」的回答，在無人協助的情況下，她只得先登機前往伊斯坦堡與團體會合。



家屬表示，他們事後三度聯繫台灣外交部駐杜拜辦事處，但因台灣與阿布達比「無正式往來管道」，駐處無法即時掌握情況。他們也向中國大使館求助，但因持台灣護照，同樣未能得到協助。



外交部昨（26）日回應，駐處已在第一時間聯繫阿布達比警方了解原因，對方已提供初步資訊，目前正進一步釐清案情，以利後續協助。家屬則在今（27）日凌晨在PTT更新表示，駐杜拜領事館已告知，陳男目前被拘留在機場附近的警察局，但由於必須透過當地律師才能取得正式資訊，因此拘捕原因仍不得而知，只知仍需接受調查。



陳妻向媒體透露，丈夫今年66歲，已退休，平時多參與教會與社區活動，生活單純、無政治背景。如今雖確認人在警局，但確切狀況仍不明，需盡速聘請當地律師才能了解真相。

廣告 廣告





快新聞／台男突遭阿布達比警方拘捕 妻報平安：目前在杜拜警局

PTT網友在今日凌晨更新狀況。（圖／擷取自PTT）





原文出處：快新聞／台男突遭阿布達比5警拘捕 兒報平安：目前在杜拜警局

更多民視新聞報導

災情慘重！宏福苑5級大火逾44死 香港社福署急支援：服務中心「全日開放」

拍板定案了！民進黨3縣市首長初選要辦「電視政見發表會」

香港宏福苑大火奪44命、279人失聯 陸委會哀悼：無國人受影響

