台男紐西蘭自駕出事了 對撞皮卡釀6傷...下場曝光

一名台灣的34歲男子日前在紐西蘭自駕遊時，與當地家庭所駕駛的一輛皮卡車發生對撞車禍，總共造成6人受傷，其中4口之家的媽媽受傷最嚴重。該名台灣男子出庭，遭法官判處15萬元賠償，並且吊銷駕照6個月。

根據當地媒體《湖區每週公報》指出，紐西蘭警方表示，一名34歲台灣籍男遊客於11月15日（週日）在羅靈梅格（Roaring Meg）附近，駕車與當地一家四口迎面相撞，造成一名住在皇后鎮的女子重傷。警方表示，該名遊客當時是首次在紐西蘭公路上駕車。

警佐馬丁（Bruce Martin）指出，雖然調查仍在進行中，但初步認為車禍發生於中午前，並非因超速，而是疑似駕駛分心所致。

這名遊客已在 11月17日（週一）於皇后鎮地方法院出庭，被控「疏忽駕駛造成他人受傷」，法官裁定他須支付8400紐元賠償金（約合新台幣15萬元），其中2000紐元為精神損害，並吊銷駕照6個月。

警方說，事發時他駕駛載有3名乘客的SUV，正往皇后鎮方向行駛，行經一處彎道（建議時速 55 公里）時跨越雙黃線，迎面撞上對向家庭所駕的皮卡拖車。

馬丁指出，皮卡車的男性駕駛當時正從皇后鎮往克倫威爾方向行駛，他雖試圖閃避，但根本無處可逃，最後撞上陡峭的岩壁。

這家4口被包括2名成人與2名年幼子女。警方表示，受傷女子由南地救援直升機緊急送往但尼丁醫院，因多處骨折接受手術，預計需數月恢復。

馬丁呼籲，不論是紐西蘭民眾或國際旅客，在夏季觀光旺季來臨前，都應提高警覺。他強調：「只要一秒分心，特別是對道路不熟悉的駕駛，就可能釀成嚴重事故。」

