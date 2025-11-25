台男組「打炮團」尋歡！1人爆HIV陽性「整團衝醫院」醫驚：中了

生活中心／綜合報導

台灣近年新增愛滋病毒（HIV）感染個案不斷累積，醫界特別關注年輕族群確診比例持續攀升。日前就有一批由香港、台灣成員組成的「打炮團」因其中一人確診HIV，整組人緊急到醫院接受檢查，最後再驗出一名感染者，讓醫師直呼「風險非常高」。





台男組「打炮團」尋歡！1人爆HIV陽性「整團炸鍋衝醫院」醫一驗驚：中了

全國累計HIV感染者已突破3.6萬人，且20至30歲族群的增加速度最為明顯。







根據疾管署最新資料，截至2024年底，全國累計HIV感染者已突破3.6萬人，且20至30歲族群的增加速度最為明顯。根據《中天新聞網》報導，中山醫學大學附設醫院感染科主任李原地透露，他曾遇過一群由香港及台灣人組成「打炮團」，到醫院要求集體篩檢，這些人彼此原本互不相識，只有一個共通規則「要參加活動就得先驗HIV」。

台男組「打炮團」尋歡！1人爆HIV陽性「整團炸鍋衝醫院」醫一驗驚：中了

該團體平時會前往東南亞尋歡，自認「有篩檢就安全」，然而某次例行檢查中，其中一人驗出HIV陽性。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）









李原地表示，該團體平時會前往東南亞尋歡，自認「有篩檢就安全」，然而某次例行檢查中，其中一人驗出HIV陽性，消息迅速在圈內傳開，其他曾參加活動的人擔心被波及，於是一起跑來門診檢查，最終檢驗結果顯示，又多一名成員確診，凸顯群體性行為的高風險性。他提醒，HIV檢測存在「空窗期」，即使事前做過檢查仍無法保證百分之百安全，呼籲民眾千萬別存僥倖心態；任何多人性行為或高風險性行為，都可能在未察覺的情況下造成病毒傳播。













