台男與通緝犯同名在阿布達比遭逮捕？外交部曝始末：仍在釐清確切原因

雲林一對陳姓夫妻於11月23日從桃園機場出發前往中東旅遊，陳男在阿布達比轉機時，卻遭5名武裝人員帶走，外界好奇原因也討伐是救援不力，質疑是因與通緝犯同名。外交部今（11/28）日再說明，透過多方管道積極瞭解案情，仍在釐清陳男遭捕的原因。

外交部透過新聞稿說明，駐杜拜辦事處於11月24日接獲陳妻楊女士通報後，第一時間即主動聯繫阿布達比警方瞭解，過程中皆持續與楊女士及家屬保持聯繫；駐處在初期資訊有限的情況下，仍同步透過多方管道積極瞭解案情，並以當事人安全為首要考量，確認陳姓國人是否遭受不合理對待。

外交部表示，經駐處多方進洽與追蹤，於11月26日獲當地警方告知，陳姓國人已被移送至杜拜警察局關押，其人身安全無虞，並獲警方告稱其逮捕原因可能涉及相關刑事案件，但因台灣與阿拉伯聯合大公國無正式外交關係，駐處無法行使領事探視權，阿方亦無法提供更細節案由。

外交部提及，為及時確保當事人權益，駐處主動建議家屬儘速聘請律師，由律師依法行使探視權及閱卷瞭解案情；但依杜拜法律，僅限當事人家屬才能聘請律師進行訴訟程序，駐處無法代為聘請律師。

外交部補充，駐處多次促請楊女士或其直系親屬盡速前往杜拜處理委任律師事宜，以利在符合當地法規下儘早啟動法律協助，並讓駐處提供更全面的支援，駐處也同步持續評估並積極尋洽其他司法及行政協助的可能性。

外交部今早即公布最新狀況，駐處於杜拜時間今（11/28）日凌晨1時30分接獲楊女士電告，陳男已獲警方釋放，處長陳俊吉立即暫將當事人安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助；但因11月29日至12月2日適逢國定假日，陳男仍須於12月3日前往警局，以辦理解除旅行禁令。

外交部表示，至於陳男遭捕確切原因，駐處仍在積極協助釐清。

