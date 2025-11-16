台男赴泰國強擄前女友！ 暴打逼家屬「不給錢就撕票」

33歲台灣高姓男子為了向泰國前女友討債，14日涉嫌在泰國夥同4名當地友人，擄走前女友還暴打她，並向對方家屬威脅「不給錢就撕票」。（示意圖／Pexels）





恐怖情人！33歲台灣高姓男子為了向泰國前女友討債，14日涉嫌在泰國夥同4名當地友人，擄走前女友還暴打她，並向對方家屬威脅「不給錢就撕票」。沒想到女子的叔叔就是警察，她被擄走前，緊急傳訊息向叔叔求救，警方獲報後火速逮人。

黑夜中一輛可疑的深色轎車快速駛離現場，案發地點在泰國春武里府色桃邑縣，這處白色公寓大樓內，一名33歲台灣男子高連成涉嫌在泰國夥同4名當地友人，擄走公寓內的住戶24歲女子松格朗。

記者vs.泰國警方：「（那個女生是他的前女友嗎？），是是前女友，（他的前女友借了他多少錢？），十萬泰銖。」

根據泰國警方調查，高連成與松格朗，曾經在台灣交往約半年，高男透露期間曾借給女方十多萬泰銖，協助她辦理赴台工作簽證，但女方返泰之後，確實有還了錢但是借了10幾萬，卻只還了一塊錢，高姓嫌犯談判不成，就在13號飛到泰國追討債務，找了現任泰籍女友與多名友人同行，在公寓外埋伏後，強行將女子帶走，過程中還施暴，威脅她聯繫家屬匯款，不然就要將她撕票，結果受害者的叔叔正好就是警察，接到家屬求救，趕緊救人。

泰國主播：「你知道她還他多少嗎？（1泰銖），什麼？」

在警方與家屬多方施壓下，來自台灣的高連成終於投案，最後被依嚴重人身傷害罪起訴。

