台男赴泰強擄24歲前女友！ 暴打恐嚇家屬撕票

台男赴泰強擄24歲前女友。（示意圖／翻攝自unsplash）

泰國春武里府出現一起跨國擄人案件。一名33歲台灣高姓男子Kao Lian Cheng，因不滿26歲的泰國籍前女友積欠約10萬泰銖（約新台幣9.5萬元）未還，竟憤而從台灣飛到泰國，並找來4名泰國男女協助，於深夜在公寓外將女方強押上車、毆打與恐嚇討債，最終全數被泰警逮捕。

事件發生於11月14日晚間，24歲的泰國女子（化名：Aor，為當地警員姪女）在春武里府沙塔希普區「白色公寓」外遭人強押上車。她在被帶走前曾緊急傳訊息給身為警察的叔叔求救，隨即失聯。

廣告 廣告

監視器拍到一輛灰色轎車載著嫌犯離去，警方立即展開追查。目擊者表示，他看到一名外國男子與幾名泰國男女在公寓樓下爭吵，受害女子下樓後立即遭壓制、勒頸並喊著「救我！」嫌犯不到10分鐘就將她押上車離開，現場留下一雙鞋與兩支手機。

經連夜追查，警方於11月15日凌晨1點先逮捕高男及2名泰國女子，25歲的Mimi與Apple，以及被押走的受害人。隨後再逮捕協助駕駛與同行的兩名泰國男子。受害女子臉部被打到腫脹、右眼幾乎張不開。

高男供稱，他與受害女子曾在台灣交往不到2年，期間女方向他借約10萬泰銖，表示要辦理赴台工作簽證；返泰後卻推託不還。多次討要未果，他憤而於11月13至14日間飛到泰國，聯絡泰國女性友人開車帶他前往女子住處討債。

不滿仍遭拒絕，高男承認曾在車內毆打女方，並強迫她打電話向家屬要錢，還恐嚇若不還錢將「有不好的事發生」。兩名泰國女子則指出，只知道要去載「外國朋友」尋找前女友，沒想到會變成綁人；還假裝送包裹，引誘受害女子下樓。

另兩名泰國男子向警方表示，以為只是幫忙租車、載外國友人去遊玩，不知道會發生暴力事件。但警方指控，所有人在現場都有參與押人過程，堅稱「無一人能免責」。

泰國警方表示，高男與泰籍共犯事前已掌握受害人行蹤，分工合作將人強押上車並一路恐嚇要錢，行為構成嚴重刑事犯罪。目前警方以高男涉嫌「傷害致重傷」，全部5人涉嫌「共同非法拘禁、擄人」、「恐嚇取財」等罪名偵辦，案件已移送至芭達雅法院進一步調查。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！

有錢人穿得都很樸實？阿姨一次捐千萬「都有1特徵」 網點頭：好低調

逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選什麼幣別」 全店台人齊喊1句話