台男轉機被帶走！妻續遊土耳其遭轟…本人回應了

雲林一對陳姓夫妻11月23日前往土耳其旅遊，孰料於24日在阿布達比（Abu Dhabi）轉機時，陳姓男子竟在機艙空橋被5名武裝人員強行帶走，因陳男的身上沒有護照與行李，中途一度失聯，所幸杜拜時間28日凌晨1時已平安獲釋。不料卻爆出案外爭議，有消息傳出。其妻子在丈夫被帶走後，仍持續土耳其行程，被外界質疑錯過在第一時間聘請律師幫忙協尋的機會。對此，妻子本人回應了。





來自雲林的陳男在阿布達比轉機時，被5名武警帶走，所幸已被找回。（圖／翻攝畫面）

根據《自由時報》報導，陳男妻子楊女疑似在丈夫被捕後，前往土耳其繼續旅遊行程，由於陳男的個人物品將被扣留至12月3日，楊女則要求外交部必須無償提供陳男這6天（11月28日至12月3日）在外的食宿費用，並且還要再加上回台灣的機票費用，甚至明確要求「不能以借貸的方式處理」。引發律師林智群在臉書發文怒批楊女：「老公看起來像消耗品嗎？」。他舉出阿布達比當地法律，要請律師只能由「配偶」或「家人」委任，不能由「外交人員」委任，外交部當然只能通知家屬親自來阿布達比委任律師；結果妻子卻去找了韓國瑜、張嘉郡幫忙，還抱怨我國外交部不積極。

台男阿布達比轉機被帶走！妻續遊土耳其「要外交部買單」遭罵爆…本人回應了

陳男妻子疑似在丈夫被帶走後，還繼續土耳其行程，甚至抱怨外交部不夠積極。（圖／翻攝畫面）

相關爭議持續延燒，陳男妻子楊女針對此事回應了。根據《三立新聞網》報導，楊女表示丈夫帶走後，她的心情很沉重，也知道家屬要前往杜拜警局與律師溝通，但還沒入境之前她沒辦法確定要找哪個律師、能否會見丈夫等重要程序；楊女指出這些都是需要抵達當地才能進一步處理的。她也解釋稱，當地法律規定配偶探視須出示結婚證明，但相關文件必須在台灣或透過親友才能辦理，且入境杜拜的簽證通常須3至5天，讓她無法在第一時間抵達當地。楊女坦言，原本想打算中止旅程，但面對以上種種限制，她也不知怎麼辦；在擔心丈夫安危的同時，又不知道自己能如何介入，也不知該以何種方式幫助丈夫，因此她只能在程序限制下，試圖尋求外界協助。

