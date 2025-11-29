台男轉機遭拘留！妻要政府付6天食宿+機票…他怒轟：憑什麼花我的稅金

記者吳泊萱／綜合報導

雲林一對陳姓夫妻，日前參團赴中東旅遊，結果丈夫在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比機場轉機時，突然被武裝警察持槍帶走，事後才知道原來丈夫與另一名陌生嫌犯「同名同姓」遭誤抓。但陳妻在丈夫被抓走後，一邊繼續旅遊行程，一邊要求外交部無償負責丈夫在阿布達比6日食宿費用，以及回台機票。離譜要求遭團購電商名人「486先生」陳延昶砲轟：「憑什麼我的稅金要去幫你負擔？」

「486先生」陳延昶在臉書發文表示，來自雲林的陳姓男子與妻23日搭機欲前往土耳其旅遊，24日在阿聯阿布達比機場轉機時，被警方帶走調查。外交部28日說明詳細協處經過顯示，阿聯警方曾稱逮捕原因與刑事案件有關，我外交部駐處也多次促請其妻楊女或直系親屬儘速依當地法律前往聘請律師未果。

雲林夫妻遊中東，丈夫在阿布達比機場遭拘留，妻子要求外交部無償支付食宿及機票費用，引發輿論熱議。（圖／翻攝畫面）

「486先生」質疑，目前陳妻疑似還在土耳其繼續旅遊行程，卻要求外交部「無償負擔」陳男於28日起至12月3日的食宿及回台灣的機票費用，且「不能用借貸方式」處理。離譜要求讓「486先生」陳延昶砲轟：「憑什麼我的稅金要去幫你負擔？」

文章曝光後也引發網友熱議，網友紛紛留言「無理取鬧，以為吵就有」、「有病吧是有人叫你去嗎？是政府逼你去的嗎？」、「為什麼不保旅遊不便險」、「我只能說不要臉最大」、「老公被警察帶走，不留在當地聯絡相關單位或親友，還繼續旅遊……。悲哀的老公」、「可以去那裡玩是高級人種是嗎？為什麼一定要外交部出錢？又不是外交部拜託它們去玩的，看了真火大」。

