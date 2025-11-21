台男遊東京遇劫！當街遭鐵管狂毆 5嫌落網

▲今年7月兩位台灣男子在東京JR神田車站附近，遭到5名日本男子攻擊，如今犯嫌已全數落網。（圖／翻攝自日本新聞網影片）

[NOWnews今日新聞] 今年7月兩位台灣男子在東京JR神田車站附近，遭到5名日本男子攻擊，5男持鐵管毆打兩位台灣男子造成其受傷，且試圖搶奪他們的行李箱，還朝受害台男噴催淚瓦斯。警方已依強盜傷害嫌疑逮捕5位嫌犯，將後續調查釐清全案始末與犯案動機。

根據《日本新聞網》報導，23歲主嫌宮下佳樹等5人已經被捕，據了解，宮下一行人中有四人是在案發當日凌晨從大阪租車出發，一路北上在犯案前不久才抵達現場附近。隨後，他們還向周邊的監視攝影機預先噴灑噴霧，企圖讓犯案過程無法被錄下。

5男隨後在東京JR神田車站附近，持鐵管毆打攻擊兩位台灣男子，且試圖搶奪台男的行李箱，在過程中還朝他們噴催淚瓦斯。從監視器影像中可以看見。兩位台男被打得頭破血流，街道上血跡斑斑，看得讓人怵目驚心。

日本警視廳尚未公布5嫌是否已經認罪，但確認他們彼此之間是認識的朋友。至於這5人是否與兩名受害台灣男性事先認識，犯案動機為何，目前尚不清楚。警視廳正在深入調查整起案件的來龍去脈。

