台男遭阿布達比武警押走4天無罪釋放 家屬控外交部協助不足

記者陳佳鈴／雲林報導

台灣陳姓男子與妻子前往中東旅遊，日前在阿布達比機場轉機時，突遭全副武裝人員無預警帶走並失聯四天，事件在台灣社會引發高度關注。今（28）日清晨，陳男終於平安獲釋，他向家屬報平安時透露，過程中從未被告知任何罪名，離開警局時更已被扣留護照與行李，情況離奇。立委張嘉郡也替家屬發聲，批外交部應該積極一點，不要讓全世界台灣人有孤立無援的狀況。

立委張嘉郡今受訪時還原求助經過。她指出，陳姓夫妻23日從桃園出發前往歐洲，24日在阿布達比轉機時，陳男突然在空橋被五名荷槍實彈的執法人員帶走，陳妻則被迫隨旅行團前往伊斯坦堡，完全無法獲得現場協助，只能透過家屬向外交部求助。然而家屬反映，在最關鍵的三天內，「外交部無法提供即時幫忙」，讓她們感到極度無助。

在最關鍵的三天內，「外交部無法提供即時幫忙」，讓她們感到極度無助。（圖／翻攝畫面）

張嘉郡表示，她接獲訊息後立即與外交部聯繫，立法院長韓國瑜也多次要求相關單位全力協助。由於陳妻孤身在海外，無法自行聘請律師，一開始陳妻向外交部請求為先生聘請律師，外交部卻回請他們自行聘請，張嘉郡說直到家屬反映後，她向外交部明確要求「應立即協助聘請在地律師」，其後駐外人員才加速處理。律師成功介入後，阿布達比警方才在杜拜時間凌晨1時左右將陳男釋放，並由駐杜拜辦事處處長親自接回安置。

「他沒有護照、沒有行李，走出警局後只能求助我國人員。」張嘉郡強調，陳男至今仍不知道被帶走的原因，這已涉及國際人權問題，呼籲外交部盡速與阿布達比方面交涉，釐清拘留理由，「如果是誤會，阿布達比警方應向台灣道歉。」

面對外界質疑外交部反應緩慢，張嘉郡直言：「外交部可以更積極，不要讓世界各地的台灣人感覺孤立無援。」她指出，家屬當時情緒慌亂，卻遲遲等不到具體協助，造成極大焦慮，「這種消極態度會讓國人失去信任。」

陳姓夫妻表示，待陳男返台後，將親自向韓國瑜院長致謝。張嘉郡也盼此案能促使外交部檢討流程，在國人海外遭遇緊急狀況時，提供更即時與實質的保障。

