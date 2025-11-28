台男阿布達比機場遭帶走！今晨獲釋 疑和通緝犯撞名被誤抓

陳男獲釋後與妻子取得聯繫，推測是與通緝犯同名同姓才被誤抓。 圖：翻攝自PTT

[Newtalk新聞] 雲林縣66歲的陳姓夫妻11月23日搭機到阿布達比機場，準備轉機時陳先生遭當地荷槍實彈的武裝人員帶走，一度失聯3天，直到當地時間28日凌晨1點獲釋，預計最快12月3日才能拿到被扣留的行李，陳男妻子指出，先生疑似和一名通緝犯同名同姓，才會遭誤認帶走。

陳男獲釋後透過line與妻子取得連繫，還原失聯3天的行蹤，被帶走後在機場的國家安全部隊居留所待到隔天中午，隨後被送到另一處居留所待6小時，最後則是被送到杜拜一處拘留所，待2小時候前往杜拜警察局，直到當地時間28日凌晨1點才獲釋。

具陳先生的說法，警方指出去年10月陳男曾在當地被判刑，因此推測是與通緝犯同名同姓才會被抓。而剛好杜拜當地開始休連假，因此須等到12月3日至當地警察局報到，解除旅行禁令後才可以離開。

不過由於陳男沒有護照、行李，也沒有錢，因此不能住飯店，妻子向我國當地駐外館處求救，目前處長已將陳男先接到自家度過一晚。

