台男阿布達比被抓凌晨獲釋 自拍報平安

台灣旅客陳先生日前在阿布達比轉機時，竟遭當地武警無預警帶走，引發家人和外交單位高度關注。經過多方奔走，陳先生於11月28日凌晨終於獲釋，目前暫時安置於我國駐處職務宿舍，等待12月3日至警局報到解除旅行禁令後返台。整起事件疑似因「同名同姓」而遭冤枉，讓這趟出國旅遊變成驚魂記！陳太太也透過訊息表示，最擔心的是先生在杜拜這6天沒有錢、沒有護照的生活安排，令人憂心如何度過這段時間。

因「同名同姓」不料在阿布達比轉機時於空橋被武警帶走。(圖／當事人提供)

這名66歲的雲林陳先生曾任保全和貿易公司主管，已退休。他與同為退休教師的太太於11月23日跟隨教會旅行團前往土耳其等地展開為期16天的旅遊，不料在阿布達比轉機時於空橋被武警帶走。陳先生在獲釋後透過訊息表示，從頭到尾官方都未明確告知他究竟犯了什麼罪。

陳太太因人生地不熟，只能跟隨旅行團繼續行程至伊斯坦堡，同時心懸半空，持續隔空聯繫尋求協助。立委張嘉郡表示，家屬曾向外交部求助，但可能因類似事件較少發生或有所延誤，導致三天內都沒有任何消息。立委劉建國指出，接獲求助後立即聯繫外交部，甚至親自打電話給世界台商前總會長，希望透過各種關係積極了解事情經過。外交部發言人蕭光偉說明，由於11月29日至12月2日為杜拜國定假日，陳先生必須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令手續。目前駐處已在凌晨聯繫上陳先生，並將其安置於職務宿舍，持續提供包括核發後續旅行文件等協助。

據了解，武警曾表示陳先生去年10月被判刑，但陳先生認為可能是因同名同姓而遭冤枉。陳太太透過訊息表示，目前最擔心的是先生在杜拜這6天的生活安排，因為他身上沒有錢、沒有護照，雖然處長收留一晚，但連假期間不方便一直借住，仍然憂心如何度過這段時間。

