台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞] 一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，讓楊姓妻子十分焦急；直到今（28）日清晨，終於傳回好消息，陳男已成功獲釋，由駐杜拜辦事處長親自接回並安置。不過外界掀起質疑聲浪，認為我國政府單位不夠積極處理，對此，外交部也公開協處經過及各項要點進行說明。
我國駐杜拜辦事處於11月24日接獲國人楊女士通報後，第一時間即主動聯繫阿布達比警方瞭解本案原委，過程中皆持續與楊女士及家屬保持聯繫。駐處在初期資訊有限的情況下，仍同步透過多方管道積極瞭解案情，並以當事人安全為首要考量，確認陳姓國人是否遭受不合理對待。經駐處多方進洽與追蹤，於11月26日獲當地警方告知，陳姓國人已被移送至杜拜警察局關押，其人身安全無虞，並獲警方告稱其逮捕原因可能涉及相關刑事案件，但因台灣與阿拉伯聯合大公國無正式外交關係，駐處無法行使領事探視權，阿方亦無法提供更細節案由。
為及時確保當事人權益，駐處主動建議家屬儘速聘請律師，由律師依法行使探視權及閱卷瞭解案情。惟依杜拜法律，僅限當事人家屬才能聘請律師進行訴訟程序，駐處無法代為聘請律師；因此駐處多次促請楊女士或其直系親屬盡速前往杜拜處理委任律師事宜，以利在符合當地法規下儘早啟動法律協助，並讓駐處提供更全面的支援。駐處也同步持續評估並積極尋洽其他司法及行政協助的可能性。
駐處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬楊女士電告，陳姓國人已獲警方釋放，駐處陳處長立即暫將當事人安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。惟因11月29日至12月2日適逢杜拜國定假日，陳君仍須於12月3日前往警局，以辦理解除旅行禁令。至於陳君遭捕確切原因，駐處仍在積極協助釐清，外交部將持續全力給予我旅外國人必要協助，並在符合當地法令前提下為國人爭取最大權益。
