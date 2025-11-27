台男阿布達比轉機失聯3天 外交部：人在杜拜警局

雲林一對陳姓夫妻23號前往中東旅遊，卻在阿布達比轉機時，先生遭到5名武裝人員帶走，整整失聯3天。（圖／東森新聞）





雲林一對陳姓夫妻23號前往中東旅遊，卻在阿布達比轉機時，先生遭到5名武裝人員帶走，整整失聯3天，太太受訪時表示，先生目前在杜拜警察局，可是手機遭到扣留，而全案已進入司法程序，得要家屬聘請律師才能了解整起案件。

在機場登機門前開心合照，卻沒想到還沒到目的地，原本開心的旅程瞬間蒙上陰影。

11／23晚間，來自雲林的陳姓夫妻搭乘班機準備前往土耳其，參加為期16天的旅遊行程，原本預計先飛往，杜拜首都阿布達比轉機，再前往土耳其伊斯坦堡，卻沒想到飛機，降落在阿布達比後，在機艙空橋，卻突然被5名武裝人員強制帶離。

男子太太：「他沒有辦法跟我聯繫，他手機都被沒收，我大伯接了電話以後，就趕快告訴我就說，他換了好幾個地方，現在人是安全的，現在是在杜拜警察局。」

楊小姐心急如焚，又因為語言不通，只能透過外交部駐杜拜辦事處求助，雖然現在已經暫時聯繫上，但還是需要家屬聘請律師，才能進一步了解情況，這救援進度遙遙無期，現在家屬只希望，噩夢能夠盡快落幕。

