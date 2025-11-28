台男阿布達比轉機被帶走 在警局5天今晨獲釋！外交部：原因仍待釐清

台灣旅客在阿布達比機場準備轉機，突然遭武裝人員帶走後下落不明。翻攝自PTT



雲林陳姓男子日前與妻子搭機去旅遊，卻在阿布達比轉機時遭當地武裝人員帶走，終於在今天（11/28）清晨傳出好消息，陳妻表示，陳男在當地時間28日凌晨1點獲釋，但因沒有護照、行李，向杜拜辦事處求助，由處長將他帶回職務宿舍住。外交部表示，目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，將持續提供民眾所需協助。

雲林一對陳姓夫妻本月23日自桃園機場搭機起飛，原本計畫前往伊斯坦堡旅遊，未料在阿布達比轉機時，卻在登機閘口因不明原因，突然被5名武裝人員帶離現場，長達3天音訊全無，家屬情急之下上網po文求助，引起社會關注。

廣告 廣告

陳妻表示，丈夫被扣5天，杜拜時間28日凌晨1點被警察局釋放，但因沒有護照，也沒有行李，無法入住飯店，她向駐杜拜台北辦事處求救，由處長陳俊吉將丈夫先接到職務宿舍過夜。

陳妻說，先生也不知道為什麼會被帶走，當地警方仍要求陳男週三回警局報到，但對方從頭到尾都沒有說明是犯什麼罪，當初被扣留原因仍待釐清。

陳妻指出，感謝媒體朋友將事件曝光，讓丈夫能很快獲釋，也特別感謝國民黨立委張嘉郡、立法院長韓國瑜親自致電給予協助，讓夫妻倆順利得到幫助。

外交部今上午表示，駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫，駐處於杜拜時間28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓民眾已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。

外交部表示，駐杜拜辦事處處長陳俊吉在凌晨聯繫上陳姓民眾後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供民眾所需協助。

回顧本案，陳先生的子女日前在PTT發文求助，表示父母23日搭機由桃園起飛往中東旅遊，並於阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機，預計前往伊斯坦堡，不料父親卻於轉機過程中，在登機閘口往機艙的空橋上突然被五名警察帶走，自此音訊全無。母親向登機櫃台與機場人員求助，卻皆得到「不清楚狀況」的回應，最後只能被迫先行搭機前往伊斯坦堡。

家屬指出，事發後第一時間即聯繫我國外交部駐杜拜辦事處，不過辦事處卻表示因和阿布達比無正式往來管道，目前僅能委請在地友人協助打聽，資訊極度受限；家屬同步向航空代理商以及當地中國大使館求助，不過同樣缺乏資訊，主要建議仍是自行聯繫駐杜拜領事館，失聯整整3天。如今事發經過5天，終於傳來獲釋好消息。

更多太報報導

延燒多棟！香港大火駭人影片曝光 容祖兒「前度」路過直擊

香港8摩天樓燒成人間煉獄 殉職勇消身分曝...僅37歲！進地下室半小時失聯

30萬粉網黃拉上衣露胸「把自己賣掉」 好市多：禁止她再入場！警也出手查了