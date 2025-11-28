中部中心/王俞斐、李柏瑾、蔡松霖 雲林報導

雲林一對陳姓夫妻，23日從桃園機場出發，要前往土耳其旅遊，在阿布達比轉機時，陳先生卻遭5名武裝人員帶走，老婆跨海求救，現在傳出好消息，陳男在28日清晨獲釋，陳姓男子妻子轉述，丈夫應該是因為與他人姓名拼音相同，才會被誤抓，是被冤枉的。





台男阿布達比轉機被押今獲釋 妻曝原因：與他人拼音相同被誤抓

台男阿布達比轉機被押今獲釋 妻曝原因:撞名被誤抓(圖/民眾提供)









群組裡，陳太太曬出好消息報平安，在阿布達比機場，遭武裝人員帶走的陳先生，在杜拜時間，28日凌晨1點半獲釋，而陳先生也自拍報平安，行動重獲自由。不過因為沒有護照、行李，無法入住飯店，只能暫時借宿，駐杜拜台北辦事處。

廣告 廣告

















台男阿布達比轉機被押今獲釋 妻曝原因：與他人拼音相同被誤抓

陳先生12月3日還得到警局報到辦理解除旅行禁令 讓妻子擔憂這幾天的吃住問題(圖/民眾提供)









回顧整起事件，陳先生在和妻子，23日從桃園機場出發，預計前往土耳其伊斯坦堡，24日在阿布達比轉機時，陳先生在空橋上被帶走，妻子26日跨海求助，事件曝光，外交部同日和當地警方取得聯繫，陳先生在28日獲釋。不過11月29日到12月2日，是杜拜國定假日，陳先生12月3日還得到警局報到，辦理解除旅行禁令，也讓妻子擔憂這幾天的吃住問題。整起營救過程，除了外交部出力，藍綠立委也都奔走關心。





台男阿布達比轉機被押今獲釋 妻曝原因：與他人拼音相同被誤抓

陳姓男子妻子推測丈夫應該是被冤枉的 可能是姓名拼音和通緝犯相同才會延伸這場抓錯人烏龍(圖/民眾提供)





陳姓男子的妻子，則轉述丈夫遭抓的過程，說他在拘留所期間，不能講電話，但幸好遇到幾個外國人幫助溝通，推測應該是被冤枉的，可能是姓名拼音和通緝犯相同，去年10月在當地遭到判刑，才會延伸這場抓錯人烏龍，等到12月3日收假上班日，再回警局報到後，就能解除旅行禁令，離開當地。









原文出處：台男阿布達比轉機被押今獲釋 妻曝原因：與他人拼音相同被誤抓

更多民視新聞報導

雲林男阿布達比被押走4天獲釋 張麗善：盼儘速協助釐情原由

台男阿布達比獲釋！綠委還原「營救過程」讚外交部積極

韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋 張嘉郡揭救援進度

