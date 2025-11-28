台男阿布達比轉機被押 韓國瑜出手幫 蔡正元4字酸民進黨政府

雲林一對退休夫妻23日跟團前往土耳其旅遊，在阿布達比轉機時，陳先生卻被當地武警帶走，太太焦急向外求助。立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人。陳先生是因同名同姓，對方抓錯人了，今（28）日終於獲釋。前立委蔡正元表示，可是這是立法院長該做的事嗎？這不是行政院長、外交部長該做的事嗎？民進黨政府跟外交部「丟臉到家」。

針對台男在阿布達比轉機遭拘3天獲釋，蔡正元今(28日)在中天《何橞瑢辣晚報》節目中表示，他們家有跟阿布達比台灣的代表單位請求協助，不管用。 第一時間的新聞說，我們跟阿布達比沒有官方往來。蔡正元直指，那沒有官方往來，你派駐代表處幹嘛，代表處不就是以非政府方式，去跟官方往來。

前立委郭正亮表示，我們跟絕對多數政府大多沒有官方往來。蔡正元認為，這不是理由。當然張嘉郡說是韓國瑜有幫忙，可是並沒有說是什麼狀況，應該是張嘉郡請出韓國瑜幫忙。可是這是立法院長該做的事嗎？這不是行政院長、外交部長該做的事嗎？這太丟臉了，外交部跟民進黨政府丟臉到家了。

蔡正元認為，阿布達比也實在很混，說這個人同名同姓被冤枉，難道照片長得很像嗎？會那麼巧嗎？所以政府冤枉人的事情，在海外實在很倒楣。可是我們也不要忘記，前幾天日本還有兩個台灣人被打成重傷，外交部幫忙了沒有？郭正亮直言，那個不允許討論。

蔡正元表示，民進黨在的話，不允許討論。老百姓在海外碰到困難，老是要找民意代表來幫忙，那也是很可悲的事情。

