中部中心/王俞斐、李柏瑾、蔡松霖 雲林報導

雲林一對陳姓夫妻，23日從桃園機場出發，要前往土耳其旅遊，在阿布達比轉機時，陳先生卻遭5名武裝人員帶走，老婆跨海求救，今天傳出好消息，陳男在28日清晨獲釋，陳姓男子妻子轉述，丈夫應該是因為與他人姓名拼音相同，才會被誤抓，也還原丈夫被逮的煎熬過程。





台男阿布達比轉機被押28日獲釋 妻曝「撞名被誤抓」還原煎熬過程

台男阿布達比轉機被押28日獲釋 妻曝原因:撞名被誤抓









群組裡，陳太太曬出好消息報平安，在阿布達比機場，遭武裝人員帶走的陳先生，在杜拜時間，28日凌晨1點半獲釋，而陳先生也自拍報平安，行動重獲自由。不過因為沒有護照、行李，無法入住飯店，只能暫時借宿，駐杜拜台北辦事處。

陳男妻子還原整起營救過程 除了外交部出力藍綠立委也奔走關心









回顧整起事件，陳先生在和妻子，23日從桃園機場出發，預計前往土耳其伊斯坦堡，24日在阿布達比轉機時，陳先生在空橋上被帶走，妻子26日跨海求助，事件曝光，外交部同日和當地警方取得聯繫，陳先生在28日獲釋。不過11月29日到12月2日，是杜拜國定假日，陳先生12月3日還得到警局報到，辦理解除旅行禁令，也讓妻子擔憂這幾天的吃住問題。整起營救過程，除了外交部出力，藍綠立委也都奔走關心。





陳姓男子阿布達比轉機遭逮 推測可能是姓名拼音和通緝犯相同才會被冤枉









陳姓男子被抓走後的日子怎麼過得？他老婆轉述遭遇，11月24日，他被帶到機場國家安全部隊的拘留所，第二天11月25日中午，再被帶到阿布達比拘留所，待了6小時，接著花費兩個半小時車程，抵達杜拜拘留所，再被送往警局，直到28日獲釋。據傳拘留所內不能講電話，不過陳先生遇到台灣人和中國人給予協助，推測可能是姓名拼音和通緝犯相同，對方去年10月在當地遭到判刑，才會被冤枉，延伸這場抓錯人烏龍，等到12月3日收假上班日，再回警局報到後，就能解除旅行禁令，離開當地。





