台男阿布達比轉機遭帶走「今凌晨獲釋」 杜拜辦事處安置

雲林一對陳姓夫妻上週23日到中東旅遊，轉機途中先生卻無故遭武裝人員帶走，妻子緊急聯繫我國杜拜辦事處，經各界關切，陳姓丈夫在杜拜時間28日凌晨1點左右從警察局被放出來，由於他沒有護照、沒有行李，手機快沒電了，飯店也不能住，妻子向杜拜辦事處處長求救，處長將男子先接到家裡面住一晚，但從頭到尾都沒有交代為何將男子帶走。

據了解，陳姓夫妻23日自桃園機場出發，欲前往土耳其伊斯坦堡旅遊，然而途中在阿布達比機場轉機時，無故遭5名荷槍實彈的人員帶走，妻子緊急向旅行社、我國駐杜拜辦事處聯繫求助，經過5天驚魂，終於報平安。

外交部也指出，駐杜拜處在當地時間28日凌晨1點30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令，陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助，目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部也將持續提供國人所需協助。

