台男阿布達比轉機遭帶走 今早平安獲釋

〔記者黃淑莉／雲林報導〕在阿布達轉機遭當地全副武裝人員帶走的陳姓男子今(28日)清晨平安獲釋了，陳妻越洋傳回好消息，由於當地時間為凌晨1點左右，現由杜拜辦事處長接回他家裡住。

陳妻指出，今天清晨6點左右接獲先生傳來訊息，先生在土耳其時間凌晨12點半，杜拜時間凌晨1點左右從警察局出來，沒有護照、沒有行李，向杜拜辦事處長求救，由處長接到他家裡去住。

陳妻說，先生也不知道為什麼會被帶走，對方從頭到尾都沒有跟他講是犯什麼罪。

廣告 廣告

雲林陳姓夫妻11月23日從桃園機場搭機前往土耳其伊斯坦堡，24日清晨在阿布達比機場轉機時，陳男遭5名荷槍實彈人員從空橋直接帶走後音訊全無，陳妻26日跨海求助，包括立法院長韓國瑜、立委張嘉郡、劉建國等人得知後積極協助，我國杜拜辦事處人員也協助洽詢當地警方瞭解原委及提供相關協助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台男阿布達比轉機遭帶走 妻證實「人在杜拜警局」

史上最大權利車扣押！232輛市值逾億元 重創三環幫非法金源

涉受中方指示、資助幫柯文哲站台 徐春鶯收押禁見

傳曾列「民眾黨不分區安全名單」惹議 徐春鶯涉詐欺新北檢聲押

