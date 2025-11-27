台男阿布達比轉機遭帶走 失聯3天！妻報平安：人在杜拜警局

雲林陳姓男子在阿布達比轉機時遭當地警方帶走，失聯3天後，妻證實「人在杜拜警局」。 圖：翻攝自PTT

[Newtalk新聞] 雲林一對陳姓夫妻11月23日從桃園機場搭機到阿布達比機場轉機，陳先生在通往機艙的空橋上被5名武裝人員不明原因帶走，3天音訊全無，家屬焦急求助更上網PO文，今日傳出好消息，陳先生已經找到並身處杜拜警局，外交部也已出面協助。

外交部指出，台灣駐杜拜辦事處於11月24日上午接獲電話，得知陳先生轉機時遭警察登機拘捕，楊女無從向警方詢問拘捕原因，杜拜辦事處已立即洽繫阿布達比警方瞭解本案原委，昨日當地警方已初步提供相關說明，正在進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

陳先生妻子今日傳回好消息，指出陳先生目前人在杜拜警察局，台灣駐杜拜辦事處已有至警局關心，家屬需要聘請律師才能了解事件。

回顧事件，陳姓夫妻參加土耳其旅行社辦理的16天行程旅遊，23日下午從桃園機場搭機要到土耳其伊斯坦堡集合，飛機抵達阿布達比機場轉機，飛機落地停好，空服人員即上前要求先生先下機，才走到空橋，就有5名荷槍實彈的人員上前核對先生的護照，核對後就把先生帶走。

陳妻指出，先生遭帶走後曾透過旅行社及台灣親友協助，也向台灣駐杜拜辦事處連絡，並請台灣的立委協助，完全沒有任何消息，而陳姓夫妻的兒子也透過PTT發文求助，引發社會關注。

