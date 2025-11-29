台男阿布達比轉機遭帶走！妻「要求外交部負擔費用」律師解答了

社會中心／巫旻璇報導

雲林一對陳姓夫妻日前參加中東與土耳其16日旅遊團，卻在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時遭遇突發狀況。陳男在空橋上被5名全副武裝警察突然帶走，事後證實是因「同名同姓」遭到誤押，最終在多方協助下平安獲釋。然而事件並未就此落幕，陳妻隨後向外交部提出，希望政府「無償負擔」丈夫滯留杜拜期間的食宿與返台機票費用。對此，律師林智群也曬出相關規定，強調外交部並非「保母」，沒有義務無償提供金援。









陳妻向外交部提出「無償」負擔丈夫在當地6天的食宿，以及返台機票費用，甚至強調「不能用借貸方式」。（圖／翻攝畫面）

雲林一對陳姓夫妻於23日啟程前往中東旅遊，沒想到在阿布達比轉機時發生意外插曲。陳男在登機口通往機艙的空橋上，竟被5名全副武裝的警力突然攔下帶走，家人當場愣住，完全不清楚發生什麼事。陳妻照原訂行程飛往土耳其後，仍無法與丈夫取得任何聯繫，整整失聯3天。直到27日才確認陳男被帶往杜拜，並於28日凌晨獲得釋放。陳妻表示，丈夫疑似因與通緝犯「撞名」才被誤抓。





陳男在阿布達比轉機被5名全副武裝警察突然帶走，事後證實是因「同名同姓」遭到誤押，最終在多方協助下平安獲釋。（圖／民眾提供）





不過《自由時報》報導指出，陳妻疑似在丈夫遭逮後，仍繼續搭機前往土耳其旅遊，因而無法在第一時間協助丈夫聘請律師。更引發爭議的是，由於陳男的個人物品需留置至12月3日才能領回，陳妻竟向外交部提出「無償」負擔丈夫在當地6天的食宿，以及返台機票費用，甚至強調「不能用借貸方式」。要求曝光後立即引發各界反彈。





律師林智群貼出相關規定，旅外國人需要協助時，會提供包括當地醫師、律師等名單，但是不提供金錢或財務方面之濟助。（圖／翻攝林智群臉書）









律師林智群也在臉書貼出相關規定，旅外國人需要協助時，會提供包括當地醫師、律師等名單，但是不提供金錢或財務方面之濟助，強調外交部並非「保母」，沒有義務無償提供金援。知名電商「486先生」陳延昶則直接痛批，「我直接不客氣的問，這個太太是智X嗎？」為何自己繳的稅金要去負擔別人的費用。不少網友也看不下去，留言砲轟：「還敢開口要全民買單？」「老公出事她沒停團，這樣還要國家付錢？」「臉皮厚成這樣也是少見」、「一起出國果然是照妖鏡」、「鯛民界天花板」。





電商「486先生」陳延昶痛批，「我直接不客氣的問，這個太太是智X嗎？」為何自己繳的稅金要去負擔別人的費用。（圖／翻攝陳延昶臉書）





另據《三立新聞網》報導，楊女回憶當時情況表示，丈夫被帶走後她心情極度沈重，也清楚家屬需要到杜拜警局與律師溝通，但在尚未入境之前，她根本無法確認該找哪位律師、能不能見到丈夫等關鍵程序，許多事情只能到當地後才能處理。她進一步說明，依當地規定，配偶若要探視須出示結婚證明，但相關文件必須在台灣或透過親友才能備妥，加上申請杜拜簽證通常需要3到5天，使她無法立即趕赴現場。楊女坦言，當時其實有想過要直接停掉旅程，但在簽證、文件與程序的限制下，她一時之間也不知該如何是好；一方面擔心丈夫安危，一方面又不知道自己能做些什麼，只能在規範限制下儘可能尋求外界協助。









