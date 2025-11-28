台男阿布達比轉機遭強押3天獲釋！張嘉郡揭救援過程 曝韓國瑜出面相助

針對國人在阿布達比轉機時突遭強押，國民黨雲林立委張嘉郡今天（28日）還原救援過程，並透露立法院長韓國瑜也出面協助家屬。（資料照片／李智為攝）

雲林一對陳姓夫妻23日隨團搭機前往中東旅遊，卻在阿布達比轉機時，陳男突遭5名武裝人員帶走，失聯3天，所幸目前人已獲釋放。對此，國民黨雲林立委張嘉郡今天（28日）在立院受訪時還原救援過程，並透露立法院長韓國瑜也出面協助家屬，陳男現在暫住在我國駐杜拜住處長宿舍中。

雲林一對陳姓夫妻23日晚間從桃園機場出發，搭機飛往阿布達比轉機到中東旅遊，沒想到陳男卻在阿布達比登機閘口通往機艙的空橋，突遭5名武裝人員帶離現場，更失聯長達3天。外交部今天進一步指出，我國駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方，並與當事人家屬保持密切聯繫，而陳男目前已獲警方釋放，駐處處長也已先暫將其安置於職務宿舍。

廣告 廣告

張嘉郡今天上午受訪時還原救援過程，表示陳男被武警帶走時，太太非常害怕，在轉機櫃檯求助，但未獲任何協助。陳太太孤立無援，被迫跟著旅行團繼續前往伊斯坦堡。

張嘉郡說，韓國瑜當時主動聯絡她了解狀況，隨即聯絡陳男妻子表達關心並願意協助，讓對方聲淚俱下。而自己後來與陳太太取得聯繫，也跟外交部聯絡，但外交部卻說希望陳太太自請律師，但阿布達比不是國人常旅遊的地方，陳太太無法自行聘請律師。

張嘉郡表示，她協助下，外交部聘請律師到當地警局探望陳男，在杜拜時間凌晨1時把陳先生帶回，但陳男身上沒有錢也沒行李，因此先借住在處長家中，不過陳男的行李與護照仍被扣押，律師將繼續釐清陳男被帶走的原因。

張嘉郡表示，這涉及國際人權與法律公平程序問題，假設這是誤會，她希望阿布達比警方應該對台灣道歉。



回到原文

更多鏡報報導

國人阿布達比轉機被武警帶走「失聯3天」 外交部：已獲釋暫時安置

阿布達比轉機遭押走！台男失聯4天今晨「平安獲釋」 妻子曝現況

阿布達比轉機遭警察帶走！雲林6旬男「失聯3天」家屬跨海求救