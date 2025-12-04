台男阿布達比轉機遭押獲釋仍未返台 外交部曝卡關：程序未完

陳男獲釋6天後，人仍在杜拜。（家屬提供）

雲林一對陳姓夫妻日前隨團前往土耳其旅遊，11月23日晚間在阿布達比國際機場轉機時，6旬陳姓丈夫於突遭5名武裝警察帶走，一度失聯，直到11月28日才從杜拜警察局獲釋。至於為何陳男至今仍未返國，外交部表示，因為恰逢當地連假，檢方程序未完有關。

雖然陳男已獲釋，但仍須於12月3日前往警局辦理解「除旅遊禁令」手續才能返國。然而，外交部說明，陳姓旅客在駐處人員陪同下前往警局及檢察署辦理離境行政手續時，被告知檢方因近日當地連假，仍未完備對此案的內部審核程序，這意味著，在檢方完成相關問題的釐清和審核程序之前，無法核發離境許可，導致陳男仍卡在杜拜，無法立即返國。

廣告 廣告

外交部強調，駐處將持續提供所有必要協助，直到當事人順利平安返國，並設法釐清相關原因，在符合當地法令前提下爭取陳男最大權益。

據了解，陳男妻子在陳男獲釋後，曾向外交部提出要求，希望外交部能無償協助陳男在11月28日至12月3日期間的食宿，以及回台灣的機票費用，並表明不能讓先生用借貸的方式處理。外交部雖表示此要求已超出國人急難救助的範圍，但仍強調會全力提供必要協助。





更多《鏡新聞》報導

台灣影人遊埃及被控「偷文物」！嘆像國際孤兒 外交部急援助

人平安了！阿布達比轉機遭押台男獲釋 杜拜處長暖心接回暫住

秘魯總統參選人座車遇掃射 「連開12槍還擊」自保驚險脫身