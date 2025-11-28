台男阿布達比轉機遭押獲釋 妻請外交部「無償」負擔食宿費用

雲林一名陳姓男子與妻子隨團搭機前往中東旅遊，卻在阿布達比轉機時，突遭5名武裝人員帶走，失聯3天後才獲釋。（圖／翻攝自PTT）

一名雲林66旬陳姓男子與妻子日前隨團搭機飛往土耳其旅遊，卻在阿布達比機場轉機時遭當地警方當場押走，失聯3天後才終於獲釋。對此，外交部今天（28日）說明，目前已將陳男暫時安置，但陳男仍須在12月3日回警局辦理解除旅行禁令。據悉，陳男妻子要求外交部無償協助陳男今天起至12月3日的食宿及回台灣的機票費用，但外交部仍將提供必要協助。

雲林一對陳姓夫妻23日晚間從桃園機場出發，搭機飛往阿布達比轉機到土耳其旅遊，沒想到陳男卻在阿布達比登機閘口通往機艙的空橋，突遭5名武裝人員帶離現場，失聯3天才終於獲釋。

外交部今天指出，駐處於杜拜時間28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳男已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。

外交部表示，我駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。至於陳男遭捕的切確原因仍待進一步釐清。

外交部進一步指出，駐處在初期資訊有限的情況下，仍同步透過多方管道積極瞭解案情，並以當事人安全為首要考量，確認陳男是否遭受不合理對待。經駐處多方進洽與追蹤，26日獲當地警方告知，陳姓國人已被移送至杜拜警察局關押，其人身安全無虞，並獲警方告稱其逮捕原因可能涉及相關刑事案件，但因台灣與阿拉伯聯合大公國無正式外交關係，駐處無法行使領事探視權，阿方亦無法提供更細節案由。

外交部強調，為及時確保當事人權益，駐處主動建議家屬儘速聘請律師，由律師依法行使探視權及閱卷瞭解案情。但依杜拜法律，僅限當事人家屬才能聘請律師進行訴訟程序，駐處無法代為聘請律師。

外交部續指，駐處多次促請楊姓妻子或其直系親屬盡速前往杜拜處理委任律師事宜，以利在符合當地法規下儘早啟動法律協助，並讓駐處提供更全面的支援。駐處也同步持續評估並積極尋洽其他司法及行政協助的可能性。

不過，楊姓妻子目前疑似仍在土耳其旅遊，因此無法在第一時間聯繫到律師協助。另陳男個人物品都被扣留至12月3日，楊姓妻子請外交部協助安排這6天無償的食宿，且表明，「不能讓先生用借貸的方式去處理這些天的食宿，包含飛回台灣的機票」。

雖然楊姓妻子的要求已超過外交部提供國人急難救助的範圍，但外交官員仍表示，外交部將全力給予我旅外國人必要協助。



