台男阿布達比轉機遭拘捕失聯 外交部：駐處正釐清案情並提供協助

雲林一名陳姓國人於23日自桃園機場啟程，原計畫飛往土耳其伊斯坦堡旅遊，卻在阿布達比機場轉機時，於登機閘口通往機艙的空橋上遭5名荷槍實彈人員帶走，至今已失聯三日。外交部表示，當地警方今（26）日已提供初步說明，駐處正持續與警方釐清相關案情，將盡力協助國人。

一名網友於PTT八卦版發文指出，其父母於11月23日晚間自桃園搭乘阿提哈德航空（Etihad Airways，EY）飛往阿布達比，再轉機前往伊斯坦堡，然而在轉機過程中，其父親於登機前突然遭五名不明警力帶離，自此下落不明。家屬表示，母親事後向登機櫃檯及機場人員尋求協助，卻僅獲得「不清楚狀況」的回應，無法取得任何訊息，只能被迫先行登機前往伊斯坦堡與旅行團會合，並透露，事後第一時間向我國駐杜拜辦事處求助，卻被告知因與阿布達比「無正式往來管道」，目前僅能透過在地友人協助查詢，使得相關資訊十分有限。

外交部回應，我國駐杜拜辦事處於24日上午接獲楊女士（失聯男子妻子）的通報，駐處隨即聯繫阿布達比警方了解案情，當地警方今日已提供初步說明，駐處仍在進一步查證細節，以利後續協助國人及家屬掌握最新狀況。

外交部強調，對旅外國人安全極為重視，將持續密切關注本案並提供必要協助，並提醒國人，若在杜拜或阿布達比轉機期間需急難救助，可聯繫我國駐杜拜辦事處（電話：971-50-6453018）。

