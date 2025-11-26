台男阿布達比轉機遭拘捕 外交部：正釐清案情並提供協助

一名台灣男子在阿布達比被警方帶走，妻子公開求援。（圖： 資料照）

雲林一對陳姓夫妻23日晚間從桃園機場出發，飛往阿布達比轉機要到中東旅遊，沒想到在登機閘口通往機艙的空橋上，丈夫遭5名警察帶走，妻子楊女士公開求助。對此，外交部表示，當地警方今天（26日）已經初步提供相關說明，目前駐處正和警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

對於這起台灣男子在阿布達比轉機遭拘捕事件，外交部表示，我國駐杜拜辦事處24日上午接獲國人楊女電話告稱，她的先生陳姓國人23日搭乘Etihad班機抵達阿布達比國際機場轉機時遭警察登機拘捕，但楊女無從向警方詢問拘捕原因，並已搭乘班機轉赴土耳其伊斯坦堡與國內旅行團會合，請外交部協助。

外交部表示，我駐處獲悉後，已立即洽繫阿布達比警方瞭解本案原委，今天當地警方已初步提供相關說明，目前駐處正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

外交部至為重視旅外國人權益，將密切關注本案並提供相關國人必要之協助；提醒國人搭機中轉杜拜或阿布達比，如需急難協助，請聯繫我國駐杜拜辦事處，電話：971-50-6453018。