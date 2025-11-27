台男阿布達比轉機遭武警帶走 外交部回應了
[NOWnews今日新聞] 一名台灣旅客24日赴阿布達比國際機場轉機時，突然遭武裝警察帶走，至今失聯。對此，外交部表示，駐杜拜辦事處今天獲得當地警方初步說明，目前正與警方進一步釐清案情，以提供民眾後續協助。
媒體報導，一名66歲台灣陳姓男子搭乘「阿提哈德航空」（Etihad Airways）班機，在阿布達比國際機場轉機時，突然遭武裝警察帶走，失聯至今，求助台灣外交部杜拜辦事處無果。陳男的家屬表示，過去曾任保全及管理層，從未參與政治活動，先前出國也未曾被攔阻，家屬憂心如焚。
外交部回應表示，駐杜拜辦事處於24日上午接獲楊姓民眾電話告稱，其夫婿陳姓民眾於23日搭乘「阿提哈德航空」班機抵達阿布達比國際機場轉機時，突遭警察登機拘捕，楊姓民眾無從向警方詢問拘捕原因，並已搭乘班機轉赴土耳其伊斯坦堡與國內旅行團會合，請外交部協助。
外交部說明，駐處獲悉後，已立即聯繫阿布達比警方了解原委，26日當地警方已初步提供相關說明，目前駐處正與警方進一步釐清案情，以提供民眾後續協助。
外交部強調，外交部重視旅外國人權益，將密切關注本案並提供民眾必要協助。外交部提醒民眾搭機中轉杜拜或阿布達比，如需急難協助，請聯繫駐杜拜辦事處，電話：971-50-6453018。
