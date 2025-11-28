台男阿布達比轉機遭警帶走 外交部：已獲釋、5天後須回警局報到
[Newtalk新聞] 雲林一對陳姓夫妻23日從桃園機場搭機到阿布達比機場轉機，陳男在通往機艙的空橋上被5名武裝人員不明原因帶走。對此，外交部今（28）日表示，陳男已獲警方釋放，我國駐杜拜辦事處長先暫時將其安置在職務宿舍，並會提供核發後續旅行文件等協助。
陳姓夫妻參加土耳其旅行社辦理的16天行程旅遊，23日下午從桃園機場搭機到土耳其伊斯坦堡集合，飛機抵達阿布達比機場轉機。飛機落地停好，空服人員即上前要求先生先下機，才走到空橋，就有5名荷槍實彈的人員上前核對先生的護照，核對後就把陳男帶走。
外交部表示，我國駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫。駐處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。
外交部指出，我駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供國人所需協助。
