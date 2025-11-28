台男阿布達比遭強押3天！張嘉郡曝韓國瑜介入救援 質疑外交部不積極

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

雲林一對陳姓夫婦日前出國旅遊，但24日清晨在阿布達比轉機時，陳姓男子被5名武裝人員強行帶走，在外交部及多方協助下，陳男已於今（28）日凌晨平安獲釋。國民黨雲林立委張嘉郡今天受訪時說，此次立法院長韓國瑜也出面協助家屬，陳男現暫住在當地我國外交部處長家，張嘉郡也向外交部喊話，應更積極。

張嘉郡。（圖／資料照）

雲林一對陳姓夫妻前往中東旅遊，在阿布達比轉機時，陳姓男子突遭5名武裝人員帶走，失聯3天；外交部今天稱，我駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫，駐處於杜拜時間今晨1時30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但陳男12月3日仍須回警局報到，以辦理解除旅行禁令，駐處處長在凌晨聯繫上陳男後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助，但遭捕的確切原因仍待釐清。

張嘉郡今早受訪時說，陳姓男子被武警帶走時，太太非常害怕，在轉機櫃檯就是求助，但未獲任何協助。陳太太孤立無援，被迫跟著旅行團繼續前往伊斯坦堡。張嘉郡稱，韓國瑜希望她可以主動協助，她跟陳太太取得聯繫，也跟外交部聯絡，但外交部卻稱希望陳太太自請律師，但阿布達比不是國人常旅遊的地方，陳太太無法自行聘請律師，在她的協助下，外交部聘請律師到當地警局探望陳男，在杜拜時間凌晨1時把陳先生帶回，但陳男身上沒有錢也沒行李，因此先借住在處長家中，不過陳男的行李與護照仍被扣押，律師將繼續釐清為何陳男會被帶走。

張嘉郡表示，這涉及國際人權與法律公平程序問題，假設這是一個誤會，她覺得阿布達比的警方也應該對台灣道歉。至於外交部的處理方式，張嘉郡也認為可以有更積極的作為。



