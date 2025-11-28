台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕

雲林一對退休夫妻陳先生與楊太太，23日跟團前往土耳其旅遊，在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，陳先生卻被當地武警帶走。（圖／東森新聞）





雲林一對退休夫妻陳先生與楊太太，23日跟團前往土耳其旅遊，在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，陳先生卻被當地武警帶走，太太焦急向外求助，今（28）日終於獲釋，陳先生透露，應是因「同名同姓」被對方認錯、抓錯人了。國民黨立委張嘉郡則表示，外交部一開始竟要求該對夫妻自己聘請律師，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才積極幫助，並指出全案還在調查中，若真是抓錯人，阿布達比警方應該道歉。

張嘉郡今日上午於立法院議場前受訪，表示楊太太在先生被帶走後，在當地求助無果，只能先跟著旅行團繼續前往伊斯坦堡，同時請台灣家人向外交部反映，但外交部第一時間竟希望他們可以自己聘請律師，張嘉郡認為，阿布達比並非國人熟悉之處，沒有人脈能找律師，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人，陳先生也在當地時間凌晨1時獲釋。

張嘉郡透露，陳先生雖已獲釋，但護照、行李被扣押，且身無分文，先借住在我國駐杜拜辦事處處長家，律師將持續釐清狀況，而今早楊太太也在與張嘉郡的通話中表示，等回台灣後要當面向韓院長致謝。張嘉郡強調，希望外交部能持續提供幫助，假設此案是誤會，阿布達比警方應該道歉，因為這關乎台灣人民的人權與生命財產安全問題。

今日稍早外交部表示，駐杜拜辦事處連日積極處理本案，與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫，並於當地時間28日凌晨1時30分接獲家屬通報，指陳先生已經獲釋，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，須等到12月3日回警局辦理解除旅行禁令。當事人遭捕的確切原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供民眾所需協助。

