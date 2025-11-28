台男阿布達比遭拘留獲釋！妻子最新發聲

在阿布達比機場被武裝警察押走的陳姓男子於今（28）日凌晨獲釋。（圖／東森新聞）





台灣一名陳姓男子在旅遊途中經阿布達比轉機時，突遭5名武裝人員帶走，經多方協助奔走，陳男最終於當地時間今（28）日凌晨1時獲釋，但還需要等到下週三再到杜拜警察局報到，才能領回護照。陳男的妻子今天也對外做出最新聲明，對在事件中伸出援手的人們表達感謝，她也譴責航空公司對於旅客的安危毫無作為、阿布達比警察的粗魯與不負責任，呼籲政府協助查明真相。

陳男妻子對外說明，她表示整起事件「從頭到尾訊息極度混亂」，無論是阿布達比武裝警察、杜拜警局或航空公司，均未提供丈夫被拘留的理由，她指出，她多次向辦事處與外交部詢問皆被要求耐心等待，卻始終無法得知案情為何？是否需要律師？程序如何進行？加上律師名單分類複雜、費用不明，使家屬難以自行處理。

陳妻語帶沉重地表示，「我更不清楚他們為什麼不清楚。」她後來更因被告知，需要返台取得結婚證明、重新辦理杜拜簽證後才能探視丈夫，使她在焦急與無助中深感崩潰。陳妻也對杜拜警察局疑似為了假期，在當地時間深夜釋放陳男感到傻眼，因為杜拜警察局只歸還丈夫快要沒電的手機，丈夫當下身無分文又沒有任何身分證件，根本無法入住任何旅館。她表示，當她接到丈夫來電後立即求助杜拜辦事處，處長隨即親自開車前往接人，將陳男安置在自家過夜，並願意在他後續六天的自由期間提供住宿。

杜拜辦事處處長也承諾，下週三將親自陪同陳男前往警局報到並協助取回護照，陳妻表示，若非處長半夜緊急奔走，丈夫在深夜、身無分文的情況下，根本不知道會發生什麼事。她強調，雖然整體制度令人失望，但處長的即時協助「真的救了先生」。

陳妻也感謝各界伸援，特別感謝立委張嘉郡、立委劉建國、立法院長韓國瑜、旅行團同伴、教會友人及媒體的持續關注，讓案件得以受到重視、加速處理。

陳妻同時痛批阿提哈航空公司在丈夫遭帶走後「從頭到尾毫無回應」，對旅客安全毫無作為，直言「以後絕不再搭這家航空公司」；至於阿布達比機場武裝警察在眾目睽睽之下強行帶走台灣旅客、事後至今無任何交代，她表示，將待丈夫返台後再向媒體與立委完整說明警察的粗暴與不負責任行為，並呼籲政府協助查明真相。

