台男阿布達比遭拘4天獲釋了！禁令未解「暫無法回台」內幕曝

社會中心／周希雯報導

雲林一對陳姓夫妻23日從桃園機場前往中東，原本打算來個16天東歐、西亞之旅，沒想到24日飛抵阿布達比轉機時，陳男竟在機場被5名武裝人員帶走，接著失聯足足5天，令家屬擔心在網路PO文求救。經查才發現，陳男是被帶到杜拜警察局，但拘捕原因仍不明；幸運的是，陳男已在今（28日）凌晨1點獲釋，但暫時無法解除旅行禁令。

台男在阿布達比失聯引發各界關切，外交部稍早說明最新進度，我國駐杜拜辦事處於當地時間11月28日凌晨1:30分接獲家屬致電告知，陳男已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，陳男仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。陳男獲釋後，暫時安置於我駐杜拜辦事處宿舍，並提供包括核發後續旅行文件等協助，外交部與辦事處也將持續給予協助。

台男「阿布達比遭武警架走」獲釋了！護照、行李全無「禁令暫未解」原因曝

陳男離開警局時，身上未有護照或行李，暫時安置於我駐杜拜辦事處宿舍。（圖／翻攝畫面）

不過奇怪的是，陳男至今仍不知犯了何罪。陳男妻子表示，丈夫從被帶走到獲釋的這段時間，當地警方都沒說明拘留原因，直到今日凌晨6時丈夫才訊稱自己被釋放。但因陳男離開警局時身上已無護照、行李，緊急向我國駐外人員求助，辦事處長得知後馬上前往接應並安置，讓這場驚悚插曲暫時告一段落。

陳妻透露，丈夫從被帶走到獲釋，當地警方都未告知他罪名或拘留原因。（圖／翻攝畫面）

另外，陳妻27日透過越洋視訊向台灣媒體說明事發經過，丈夫24日在阿布達比機場突遭5名武警帶走，之後音訊全無；只知道丈夫有接手機打給親戚自稱安全、但這幾天被轉移到很多地方，最後被帶至杜拜警察局；但經駐杜拜辦事處關切，警方要求必須透過當地律師處理。陳妻透露，丈夫是現年66歲的退休人士，平時多參與教會與社區活動，生活單純、無政治背景也很少出國，沒想到開心參加旅遊團卻發生這種事；至於是否有通緝犯和陳男同名，陳妻則連說三次「不知道！」

