台男阿布達比遭捕滯留2個月 外交部還原協助時間軸：17日搭機抵台

外交部發言人蕭光偉。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 雲林一對陳姓夫妻去年11月飛往中東旅遊，但陳男在阿布達比轉機時遭武裝人員帶走，後續我國駐處提供相關行政協助，陳男並於1月17日返台。對此，外交部今（20）日還原協助時間軸，強調在協處過程中，都在符合當地法令的前提下，為國人爭取並維護最大的應有權益。

外交部今上午召開例行記者會，外交部發言人蕭光偉說明，陳姓國人於去年11月24日在阿布達比機場遭當地警方拘捕，在同月28日獲釋。他說，經過陳男委任律師向當地檢方釐清當事人沒有涉及相關案件之後，阿聯檢方已經於今年1月8日解除陳男的旅行禁令，陳男也於17日搭機抵台。

​針對外館協助，蕭光偉指出，我國駐杜拜辦事處從事發之後就已經立即在符合當地法令的前提下，積極提供各項行政協助。他舉例，包括持續陪同陳男向阿布達比以及杜拜兩地的檢警單位釐清案情，安排會晤多位律師協助向阿聯政府提出解除旅行禁令的相關申請；另外也協助陪同就診、交通接送、短期住宿以及常備用藥、還有生活便餐等相關生活照料。

​蕭光偉表示，駐處也於去年12月12日在阿布達比機場協助陳男尋回所有個人行李，而在駐處協助之下，當事人也於去年12月17日聘請律師辦理後續訴訟事宜；另外，由於阿布達比當局遺失當事人的護照，駐處於1月14日也協助陳男取得護照遺失證明，以利其持憑駐處所核發的入國證明書離境；1月15日在駐處聯繫相關單位確認陳男可以離境之後，於1月16日晚間也送陳男赴阿布達比機場搭機離境，並於1月17日抵台。

​蕭光偉強調，外交部十分重視國人旅外權益，該案在協處過程當中，也都在符合當地法令的前提下，為國人爭取並維護最大的應有權益。

