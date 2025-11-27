台男阿布達比遭逮一度失聯 藍委：駐外館處明顯有疏失

國民黨立委張嘉郡。（本報資料照片）

雲林縣陳姓夫妻本月23日前往中東旅遊16天，於阿布達比轉機時，陳男在登機空橋上遭5名武裝人員強行帶走，失聯3天後終於確認下落。藍委張嘉郡在看到相關新聞後，第一時間就聯絡外交部處理，並指出外交部發放的《出國旅行安全實用手冊》就特別提到「可請求外館派員探視」，但陳先生有沒有得到應有的保護，光是這點，駐外館處明顯有疏失。

張嘉郡指出，在得知事件發生的第一時間，立刻透過外交部，希望能掌握這位陳先生的最新狀況，全力協助陳先生儘速獲釋。最重要的是，外交部必須確保陳先生在當地的人身安全、法律權益與人道待遇，這是政府對國民最最基本的責任。

張嘉郡說，在整個交涉過程中，最令人遺憾、甚至憤怒的是，外交部居然無法在第一時間提供海外國人應有的協助與保護。翻開外交部所發放的《出國旅行安全實用手冊》針對「於海外遭逮捕拘禁」該怎麼辦，第一點就特別提到「可向羈押單位要求與我駐 ／ 轄當地之外館人員聯絡，請求外館派員探視」，但陳先生有沒有得到應有的保護，光是這點，駐外館處明顯有疏失。

張嘉郡正式要求外交部，第一、要立即協助家屬，讓陳先生安全、迅速回到台灣。第二、要全程確保陳先生在杜拜警局的待遇符合國際人權與公平法律程序。第三，若是有誤會或程序上的疏漏，更應在最短時間內釐清，讓陳先生早日重獲自由，與家人團聚。

張嘉郡強調，外交部必須深刻檢討，不再讓國人暴露於毫無保障的風險之中。政府的存在，就是要在最需要的時候站出來，而不是缺席。

