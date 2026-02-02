台男預約包車放鳥又封鎖？日本司機苦等2小時 四叉貓爆料「疑為高雄便當店老闆」

台灣旅客預約日本接機卻失聯！司機苦等2小時還被封鎖，包車嚮導公開求尋人。（翻攝自Threads/japan_charter）

出國旅遊事前預訂接機服務本為求便利，然而卻有包車司機被旅客放鳥，甚至還直接將他封鎖。一名在日本從事包車服務的嚮導，今（2日）於社群平台發文指出，有台灣旅客抵達北海道新千歲機場後，未出現於約定地點，亦未提前取消行程，導致日本司機在機場等候長達2小時。事後聯繫才發現，對方已將相關聯絡方式封鎖；然而這名來自台灣的奧客身分也隨之遭起底。

台灣旅客為何未現身？

原PO表示，該筆接機行程事前已確認班機資訊，並建立通訊群組，將旅客與日本司機一同加入。接機當日，日本司機依約在新千歲機場抵達大廳等候，並多次透過群組提醒旅客取完行李後聯繫，卻始終未獲回應。

廣告 廣告

司機在現場等待約2小時仍未見旅客現身，隨後撥打電話聯繫，才發現已遭對方封鎖，行程無法繼續進行。

包車未收訂金 損失誰來承擔？

原PO指出，公司基於信任原則，並未事先向旅客收取訂金。即便旅客未現身，依照日本用車規範，仍須支付司機全額工資，相關損失只能由業者自行吸收。

原PO也表示，若旅客臨時變更行程，理應事先通知，而非直接封鎖聯繫方式。此舉不僅造成司機困擾，也讓業者承受不必要的成本壓力。

旅客行蹤成謎？

事發後，原PO嘗試再度聯繫該名旅客，卻發現對方已更換LINE頭像與背景，並將原本顯示的「高雄市」地標資訊隱藏。相關異動引發原PO質疑，認為此舉疑似刻意規避聯繫，因此公開發文希望網友協助轉傳，尋找該名旅客。

新千歲機場接機放鳥是誰？ 四叉貓揭疑似身分

事件持續延燒後，網紅「四叉貓」也在留言區參與討論，並根據公開資訊進行比對，指出該名疑似失聯的台灣旅客，可能在高雄經營一家便當店，相關社群帳號亦被找出，引發更多網友關注。

隨著疑似身分曝光，不少網友湧入該店的Google評論區、臉書粉專留言：「若行程有變，提前告知其實不難」「老闆燒肉飯訂了no show 需要付錢嗎」「老闆，日本叫車不坐也是要付錢啊，別丟臉了」「還會先鎖個人FB捏，還懂的商譽止損喔，會在意大家看法喔？，浪費人家時間很開心？」「如果你家的便當被人訂購後惡意遺棄，不付錢不接電話，請問作何感想？」「便當裡面有放鴿子嗎」「台灣特有鴿子便當」。

部分網友注意到，在事件曝光後，疑似相關的LINE與社群帳號出現鎖定或變更情形，Google地圖上的店名資訊也被修改，相關動作再度引起討論；也有網友提出不同推測，認為旅客可能臨時改搭其他交通方式，卻未妥善處理原本預約的接機行程，才造成後續爭議。

截至目前，當事人並未公開回應相關指控，實際原因仍有待釐清。

更多鏡週刊報導

61元挑戰味覺極限...「喝的麻婆豆腐」回購率零 上市即遭網狂轟：是在哈囉

女生最愛「光腿神器」穿出問題？28歲女「腿爆痛」就醫 醫示警：恐壓壞血管、私密處發炎

「老翁頭爆血倒地」宜蘭國中3學生救援！目擊夫婦捕捉最帥回眸 校方PO文：他們讓世界溫暖