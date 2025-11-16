台男飛泰跨海討債！揪4友人擄24歲前女友暴打 家屬接撕票恐嚇

國際中心／游舒婷報導

泰國春武里府傳出一起跨國暴力討債案件，案件涉及一名台灣籍男子和4名泰籍男女共犯，他們到泰國春武里色桃邑縣一處公寓強行擄走一名女子，後來警方透過監視器追查鎖定犯人，一行人發現無法脫身後選擇投案。

泰國媒體報導，11月14日晚間9時許，一名24歲泰國女子遭一名外籍男子及4名泰籍男女強行押上車帶走。女子僅來得及傳訊息向身為警察的叔叔求救，訊號隨即中斷。警方獲報後立即展開追緝，直到15日凌晨1時，當地警方根據線索逼近嫌犯，最終讓相關人員陸續投案，警方表示，救出女傷者時，她臉部多處挫傷、嚴重腫脹，已送醫檢查確認傷勢。

報導指，台灣籍主嫌高連成供稱，他與受害女子曾在台灣交往半年，期間女方以辦理赴台工作簽證為由，向他借了約十幾萬泰銖（約新台幣9萬元），後來女方返泰後兩人發生爭執，他多次催討未果，才憤而買機票飛到泰國討債。

高連成表示，他於11月13日抵泰後便聯絡現任女友開車載他討債，並找了另外幾名友人同行。當時因怒氣難消，他對前女友拳打腳踢，並將她強押上車，逼迫她聯絡家屬籌錢還債。

其中一名泰籍共犯則向警方聲稱，他只是被朋友叫去「一起討債」，沒想到現場竟演變成暴力毆打與擄人。他透露，受害女子被押上車後，他感覺情況不對，便要求大家分頭散開。之後他將女子帶回住處，並通知女子家屬前來接人；直到警方聯繫，他才到警局說明並投案。

泰國警方指出，本案證據明確，嫌犯一行人事前掌握受害者行蹤，到場後由台籍男子動手施暴，並將女子帶走恐嚇家屬，屬集體擄人及暴力討債行為。

警方已先依重傷害罪移送台籍主嫌，其餘涉案者則依「共同非法拘禁」及相關罪名辦理。警方強調：「所有參與、知情者一律依法究辦，不會有人例外。」

