台男飯店內涉施暴10多歲女網友 被札幌警逮捕辯自衛

日本北海道警方指出，昨日逮捕1名台灣男大學生，他被1名10多歲日本女網友指控施暴，台男被警方逮捕後否認施暴，聲稱出於自衛才推了女子，結果對方不慎跌倒。

據《札幌電視台》報導，札幌中央警察署昨（1月31日）以涉嫌施暴為由，逮捕1名居住在日本的32歲台灣男大生。

警方表示，該男子昨日15時許，在札幌市中央區南8條西4丁目的某間飯店客房內，涉嫌抓住1名居住在札幌市東區、年齡為10多歲後半的女性肩膀，並將其推倒在地，構成暴行。警方約於15時30分獲報，女子聲稱「遭到暴力對待，雙方正發生衝突」。

兩人是透過社群媒體認識，昨日相約見面，然而期間卻因某些原因發生爭執。對此，男子向警方聲稱「是為了保護自己而推了她一下，結果她就跌倒了」，否認女子的施暴指控。警方正進一步釐清案發狀況。

