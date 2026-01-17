台男魂斷柬埔寨！持槍、毒品逃逸「失控衝撞民宅」慘死 另有3人被逮

社會中心／彭淇昀報導

柬埔寨西哈努克省14日凌晨發生一起涉及台灣人的重大案件，當地警方鎖定一群疑似非法持有槍械與毒品的嫌疑人，並展開行動，未料對方拒捕駕車逃離，過程中失控衝撞路旁民宅，造成車輛與建物嚴重受損。而這場警匪追逐戰，造成車上一名台男當場身亡，另3名台人被警方逮捕。

柬埔寨西哈努克省發生涉及台灣人的案件，警方圍捕一群涉嫌非法持有槍枝與毒品的嫌疑人，未料對方駕車瘋狂逃逸，最終失控撞進路邊民宅，車輛嚴重毀損，事故造成車上1名台灣籍男子當場喪命，另3名台人也遭逮捕。（示意圖／翻攝自Pixabay）

根據《柬中時報》報導，現場畫面可見，涉案車輛猛烈撞擊後嚴重變形，後車廂與車門敞開，周邊金屬鐵欄遭撞凹折，部分結構斷裂，撞擊力道相當驚人。事故造成車上1名台灣籍男子當場喪命，其餘3名同為台籍的嫌疑人隨後被警方制伏。

警方隨即封鎖事故地點，並對肇事車輛及周邊環境進行全面搜索，查獲一把短槍及3大包疑似毒品。經初步確認，涉案者共4人，其中1人死亡，另外3人已被押送至西哈努克省警察局，依相關法規接受後續偵辦。

據報導指出，目前警方正進一步追查槍枝來源與毒品流向，不排除背後涉及更大犯罪網絡，相關案情仍有待釐清。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

