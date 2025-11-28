台男「阿布達比」轉機遭武裝人員帶走！失聯4天獲釋 外交部曝最新進展

記者陳思妤／台北報導

王定宇曝外交部最新消息，，駐杜拜辦事處凌晨接獲家屬電告，陳姓國人已被釋放（圖／王定宇提供）

雲林一對陳姓夫妻11月23日從桃園機場飛往中東旅遊，然而24日清晨在阿拉伯聯合大公國「阿布達比」轉機時，丈夫卻突然遭5名武裝人員帶走，接著就失聯。今（28）日傳來好消息，民進黨立委王定宇透露，據外交部報告，駐杜拜辦事處凌晨接獲家屬電告，陳姓國人已被釋放，不過仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。

雲林一對夫妻到中東旅遊，丈夫卻在阿布達比機場轉機時遭到拘捕，失聯4天。王定宇今在臉書表示，據外交部報告，我國駐杜拜辦事處連日來積極就本案與杜拜警方、當事人家屬保持密切聯繫。

廣告 廣告

台灣駐處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。

外交部指出，我駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供國人所需協助。此外，目前該名國人可自由行動，為當事人不了解遭捕原因，我國駐處將持續積極釐清。

更多三立新聞網報導

新／阿布達比轉機遭武警強行帶走4天 台灣男凌晨獲釋報平安對話曝光

轉機遭武裝人員押走！台男「人在杜拜警局」妻露臉：手機被扣，人安全

快訊／台人到「阿布達比」轉機遭武裝人員押走！妻報好消息…丈夫位置曝

台灣人阿布達比「突被警帶走」失聯3天！外交部回應了

