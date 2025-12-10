台男GG平均12.5公分！醫：成年後靠手術才能增大

許多男性從青春期就開始擔心自己的尺寸問題，陳鈺昕醫師提醒，切勿輕信坊間偏方，對於真正有效的增大方法，目前成年男性需透過醫療級手術才能達到陰莖永久增大的效果。

許多男性從青春期就開始擔心自己的尺寸問題，陳鈺昕醫師提醒，切勿輕信坊間偏方。（示意圖／Pixabay）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文表示，陰莖的大小主要由遺傳和荷爾蒙決定，另外與體重、營養攝取、生活習慣也有部分影響。陰莖主要的發育期間在青春期，從9至14歲開始，一直到20歲成年後就定型、停止成長。

根據研究數據，台灣男性陰莖成人勃起程度平均約12.5至13.5公分，女性陰道長度約為7至12公分，因此勃起後大於7公分即足夠。陳鈺昕強調，若小於7公分建議就醫諮詢，切勿自行採用偏方刺激生長。

陳鈺昕特別提醒，市售產品多未經科學證實，包括真空吸引器長期使用恐有組織損傷風險、營養補充品宣稱內含生長激素成分但未經實驗證實功效，以及坊間流傳的阿拉伯擠奶法等按摩運動，無醫學實證且操作不當可能導致組織受傷。

陰莖主要的發育期間在青春期，從9至14歲開始，一直到20歲成年後就定型、停止成長。（示意圖／Pixabay）

對於真正有效的增大方法，陳鈺昕說明目前成年男性需透過醫療級手術才能達到陰莖永久增大的效果。第一種是玻尿酸注射，將高分子玻尿酸注入陰莖皮下層，立即見效、可塑性高，但容易被人體吸收並出現位移或形狀改變，維持時效約6至12個月。

第二種是自體脂肪移植，抽取自身多餘脂肪注入陰莖皮下，相容性高、排斥風險低，但部分脂肪可能會被吸收、需多次補打維持效果，且觸感稍軟，維持時效約1至2年，若脂肪存活後可半永久。

對於真正有效的增大方法，陳鈺昕說明目前成年男性需透過醫療級手術才能達到陰莖永久增大的效果。（圖／Photo AC）

第三種是異體真皮植入，陳鈺昕指出這是目前較穩定的半永久選擇，主成分是人體膠原蛋白，經特殊處理後與人體相容性高，可與身體組織結合後增生膠原蛋白、不易位移，未勃起時的視覺增粗效果最為明顯，維持時效可達2年以上。

第四種是包皮摺疊術，割包皮時將包皮組織往下翻後縫合以增加陰莖粗度，缺點是無法決定粗度、外觀粗細變化可能不平均，但自體組織不需填充，效果可半永久維持。

