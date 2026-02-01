台留學生涉施暴！「飯店內推倒10多歲女網友」稱要自保 日本警方依法逮捕

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

日本北海道札幌傳出一名32歲台灣籍留學生施暴事件，當地警方證實，已依「暴行罪」現行犯身分將他逮捕，原因是他涉嫌毆打一名10多歲的女網友。據悉，男子對於部分指控表示否認，並強調動手是為了要「自我保護」。

日本北海道札幌傳出一名32歲台灣籍留學生施暴事件。（圖／翻攝Google maps）

根據「札幌電視台」報導，該男子現年32歲，為台灣籍留學生，目前居住於札幌市內。1月31日下午3時許涉嫌在札幌市中央區一家酒店房間內，抓住1名10多歲的女子肩膀，並動手將她推倒在地；女子在同日下午3時30分左右撥打110報警，稱自己與人發生爭執，受到暴力攻擊。

當地警方調查，男子與女子是在社群媒體上認識的，2人約好當天見面，卻因為一些原因引發了肢體衝突。而男子被問及此事時，不僅否認指控，還強調「我推他是為了保護自己，結果她摔倒了」，至於詳細事發經過警方仍在調查中。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

