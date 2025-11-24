台留美生登機前被星宇航空拒載 怒告求償31萬！因1關鍵敗訴踢鐵板

台北市一名何姓男子前年暑假準備回美國洛杉磯返校上學，因被星宇依法拒載，提告求償敗訴。（星宇航空提供）

台北市一名何姓男子前年暑假準備回美國洛杉磯返校上學，當天搭乘星宇航空前往，但登機前被地勤以「不符合美國入境規定」為由拒絕登機，何男因此錯過行程、進而衍生額外租金等支出，氣得向星宇求償共31萬7,105元。對此，士林地院審理後因1原因，確認原告若抵達美國將會被拒絕入境，屬依法拒載，判決何男敗訴。

據判決書指出，何男指控自己持學生簽證，原訂2023年7月14日搭乘星宇航班前往洛杉磯返校上課，但在登機口前遭地勤攔下，指I-20（Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status）文件有問題，因此拒絕讓他登機。為此，何男認為星宇構成無故拒載，害他無法準時返美上課，並衍生搬家費、延期租金及通訊費等損失，向星宇求償共31萬7,105元。

針對指控，星宇航空抗辯，指依運送條款，航空公司得在旅客不符目的地國家入境法規時拒絕運送，且當天地勤依規定核對學生入境必備的I-20表格後，發現原告預計抵達日期疑早於美國聯邦移民法規所要求的「開學前30日內」才能入境，且地勤透過專線聯繫美國海關及邊境保護局（CBP），值班官員明確回覆「學生若在開課前30日以前入境，美方會直接拒絕入境」，因此依法拒絕運，送並非無故拒載。

士林地院審理期間，法官認為星宇確實依民用防空保安管理辦法規定核對文件，且向美國CBP查證，獲告知原告若抵達美國將不符合入境規定，並非原告所稱的無故拒載；另外原告也未能提出證據證明星宇侵害其權利或造成具體損害，最終判原告請求損害賠償無理由，駁回全數請求。可上訴。

