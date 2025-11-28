台畜新品牌「豬豬呷」餐廳進駐西市場 屏東豬雜現煮現吃

台畜董事長張華欣(左)、屏東縣長周春米(右)歡迎大家到西市場，品嚐屏東在地美味品牌。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為提升屏東西市場進駐率，屏東縣府除在本(11)月推出攤位日租方案，也對優質品牌招商，獲在地起家的知名老牌企業台畜公司響應，旗下新品牌「豬豬呷─屏東豬雜專賣店」今(28)日正式進駐西市場，以小吃餐廳形式提供各式現煮豬雜，還能用吸管吸豬大骨骨髓，美味爆表；台畜董事長張華欣宣布，豬豬呷將開放加盟，而且不收加盟金。

台畜今(28)日下午在屏東西市場啟用新據點，進駐2間店舖，一間是販售各式豬肉加工品及冷藏冷凍肉品等豐富產品的「台畜門市」，另一間則是小吃餐廳形式的「豬豬呷─屏東豬雜專賣店」，供應豬心、肝連肉、豬肚、豬小腸、豬皮、黑豬滷貢丸等黑白切，肉燥飯一碗才25元，大骨湯也僅40元，還能用吸管吸骨髓享用，今起3天有開幕相關優惠。

屏東縣長周春米表示，台畜從屏東這片土地起家，陪伴台灣家庭近一甲子，以「在地精神」與「全豬利用」重拾最熟悉的味道，用行動落實企業社會責任，期待「台畜門市」及「豬豬呷─屏東豬雜專賣店」實現企業成長與地方創生並行的目標。

張華欣說，能夠在屏東家鄉的市場設點，對企業而言意義非凡，更感謝縣府提供優質場域，讓企業能以具體行動回饋家鄉。同時期盼台畜的加入能吸引更多企業與品牌共襄盛舉，活絡市場、振興地方經濟，打造屏東新型態的在地共榮示範。「豬豬呷」將從屏東出發，目標是推動連鎖，不收加盟金，有台畜的新鮮食材做後盾，讓想創業的、想要圓夢的年輕朋友們，可以有較低的門檻和條件加盟。

屏東縣府城鄉發展處表示，台畜長期推動「全豬利用」與「產地直供」，從飼養源頭到屠宰加工，均以高標準執行，結合門市販售與現煮美味，為屏東西市場帶來全新體驗；縣府將持續對優質品牌招商外，更提供具彈性、短期的日租方案，並積極辦理室內空氣品質提升計畫，打造讓民眾更安心、更享受的購物環境。

台畜新品牌「豬豬呷─屏東豬雜專賣店」進駐西市場，屏東縣長周春米(右2)出席開幕。(記者羅欣貞攝)

「豬豬呷─屏東豬雜專賣店」供應現煮豬雜，令人食指大動。(記者羅欣貞攝)

台畜門市進駐，活絡屏東西市場。(記者羅欣貞攝)

