台癌揪捐髮 助3萬病友重拾自信

研究所學生蓓蓓過去因為愛美，常笑稱自己有容貌焦慮症，出門前總要花上大半天打理，害怕任何瑕疵被看見。直到一次家教中，遇見學生的母親是一位正與癌症奮戰的病友，用堅強與微笑面對疾病，讓她深受感動，也萌生幫助癌友的念頭。她想，雖然無法提供經濟援助，但她有一頭健康的長髮，或許能成為他們的力量，於是決定捐出頭髮，甚至勇敢剃光整顆頭，讓每一絲頭髮都能「物盡其用」。

根據衛生福利部國民健康署統計，台灣每年新增癌症人數超過13萬例。儘管醫療進步、治療方式日新月異，但「掉髮」仍是癌友最難跨越的身心關卡之一。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，基金會自2009年推動假髮租借服務，已累計超過12萬人次的愛心捐髮，製作的假髮幫助超過3萬名癌友重新抬頭微笑，那不只是重拾美麗，更是找回對生命的力量。

除了蓓蓓，4歲的學生小雪，天生患有小耳症，從來不喜歡剪髮，因為留長髮可以把不一樣的外表暫時遮蔽起來，媽媽因為工作關係會接觸不同的病友，常跟小雪聊起幫助人的快樂。小雪知道「捐髮」可以幫助沒有頭髮的癌症病友後，主動說：「那我也要剪髮！」在媽媽的陪伴下，小雪完成了人生第一次捐髮，剪下超過30公分的長髮。

理髮那天，小雪沒有哭鬧，媽媽本以為他會因外貌而害羞，沒想到他卻是那麼勇敢，小雪說：「因為我想要我的頭髮可以幫助別人。」讓媽媽聽了當場紅了眼眶。

蔡麗娟進一步提到，非常感謝每年揪捐髮活動都有許多名人一起響應，像是今年有職業圍棋棋士黑嘉嘉，也捐出蓄了10多年的長髮，傳遞溫暖。每頂醫療級假髮，都需要5到8束健康髮絲，耗費3500～4500元成本，基金會每年製作超過1000頂假髮，就是要幫助失去髮絲的癌友重新找回自信與尊嚴。邀請民眾加入「一起來．揪捐髮暨募集假髮製作經費計畫」，有髮捐髮，亦歡迎捐款支持，讓愛心循環、希望延續。