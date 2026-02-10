台百大專利12AI專利領先者 入榜2026年全球百大創新機構

經濟部智慧財產局今（十）日公布二○二五年我國專利百大企業中之台積電、友達、鴻海、工研院、南亞科、瑞昱、台達電、聯發科、緯創、華碩、慧榮、中強等十二家企業或研究機構，是智慧局發布「各國AI專利技術布局分析」的台灣AI專利領先者，這十二家業者積極以台灣為專利布局之首站，進而前往全球布局，同時入榜科睿唯安二○二六年全球百大創新機構，顯示我國企業在研發創新與全球專利布局上的成果，持續獲得國際肯定。智慧局就台灣AI專利領先者之專利布局概況提出說明：

台積電居本國人發明專利申請十連冠：台積電是全球最重要的專業半導體晶圓代工廠，更是AI的關鍵引擎，國內外歷年累積專利獲准超過七萬八千件，反映台積電在創新技術持續努力的成果，連續十年保持台灣專利申請第一。

鴻海善用專利分享機制：鴻海從二○二三年開始，提供實質資源協助各事業單位，從著重於技術「實際使用地」或「製造地」的申請，進一步推向全球視野，預判技術發展「未來可能推廣與應用」的潛力國家市場，深化全球專利布局，並同步在台灣及海外進行專利申請，促進關鍵技術在台灣扎根。

聯發科積極全球專利布局，鞏固與提升企業競爭力：聯發科是台灣最大的 IC 設計公司，持續投入大量資源在AI、6G、WiFi 8、智慧裝置、多媒體影像處理等系統單晶片設計的研發，並將研究成果透過申請專利積極全球布局，充分展現該公司在創新研發及專利布局上持續深耕的努力。

工研院重視關鍵專利以「量足質精」為經營原則：工研院以一流專利技術十度蟬聯「全球百大創新機構」，多年來均以台灣作為專利第一申請國，作為海外布局的基礎。近年來，持續推動以市場需求為導向的布局策略，以「量足質精」作為專利經營原則，並透過完善的市場評估、專利分級與維護管理，以確保資源集中於具運用潛力的專利。

成大學校申請四連冠、台科大技轉屢創佳績：國立成功大學近年來發明專利申請量持續成長，主要是在研發過程中，先透過完善的專利輔導與評估機制，對未來具備商業發展潛力，即及早進行專利布局，並深化關鍵技術的專利布局，確保創新成果受到完整保護，以利推動產學合作與技術移轉。

台科大長期與各產業密切合作，協同企業專注於核心關鍵技術應用，申請高附加價值專利，落實專利商品化，產學合作簽約金額屢創新高，一一四年度達五億三千餘萬元，智財權收益亦達新高，一一三年創造一億三千餘萬元實收紀錄。

智慧局表示，為提升專利品質並精進AI相關專利發明案審查，編撰「我國AI相關發明案例集」，精心設計六則AI相關發明實務案例，讓專利申請人更了解AI相關發明專利之審查，輔導產業提升說明書撰寫品質，強化全球專利布局能力，歡迎各界參考利用。