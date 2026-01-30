台睿生技：今年營運聚焦海外市場 推動上市申請
（中央社記者何秀玲台北30日電）台睿生技董事長林羣表示，今年營運將聚焦海外市場布局與核心新藥推進，針劑藥品將拓展中國市場、新藥CVM-1118將在中國啟動肝癌臨床試驗；此外，台睿今年將規劃上市申請，上半年先募資提升淨值，目標至少募集新台幣4至5億元，以支應後續研發與國際合作。
台睿生技今天舉辦媒體交流會，總經理簡督憲表示，今年在海外市場布局，針對硒缺乏補充的針劑藥品，除了既有經銷體系，也新增擁有點滴注射市場通路優勢的信東生技為合作夥伴；後續將推動2項海外計畫，包括規劃在中國生產，並將在今年下半年於中國送件申請藥證，也計劃拓展至日本市場。
簡督憲說，因中國為全球肝癌高發市場之一，將於中國展開肝癌臨床試驗；臨床試驗將鎖定中期肝癌的一線治療，今年3月將開始收案，希望為後續區域授權、共同開發及商業化合作奠定基礎。
除了肝癌適應症外，他指出，台睿生技也擴展CVM-1118臨床應用版圖，以提升整體市場價值。目前台睿已與國立陽明交通大學簽署合作協議，推動CVM-1118於頭頸癌治療領域的研究。
保健產品方面，他表示，台睿旗下保健食品已於2025年下半年推出，透過媒體與社群曝光逐步建立市場能見度，未來將持續擴充產品線。（編輯：張良知）1150130
