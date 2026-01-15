台研究團隊重建543年颱風史 揭17世紀小冰期活動最頻繁

台師大永續管理與環境教育研究所副教授林冠慧解釋，「因為它是反聖嬰現象，讓海洋的溫度偏暖、陸地的溫度偏冷，就造成海洋跟陸地之間的溫差是比較大的。加上海洋因為偏暖，它會增強對流，這種深的現象，就會加深颱風發生的機會 。」

古代不可能有現代衛星觀測，更沒有系統性的氣象儀器觀測，所以此跨校研究團隊整合中國歷史文獻、氣候重建資料與現代儀器觀測紀錄，成功重建西北太平洋橫跨543年的熱帶氣旋活動紀錄，結果並刊登在國際頂尖學術期刊《美國國家科學院院刊》，為理解極端天氣與長期氣候變遷，提供歷史深度。