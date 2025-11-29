台磚雕藝術家蔡惠瑜以「聖愛」磚雕 祈願全球和平與消災

台灣毫芒雕刻家陳逢顯（右）指導磚雕傳承弟子蔡惠瑜（左）。

由台灣毫芒雕刻家陳逢顯指導的磚雕傳承弟子蔡惠瑜，近日完成一組極富宗教意涵的磚雕作品。這三件浮雕以莊嚴且細膩的工藝，分別呈現了佛教、基督教與天主教中的核心人物與精神：佛陀、耶穌基督與聖母瑪利亞。藝術家希望藉由跨宗教的聖愛力量，共同為當前全球頻傳的自然災害與戰火祈福，呼籲世人放下仇恨，以愛與和平守護家園。

這組磚雕作品不僅是傳統工藝的展現，更是對全球苦難的深切悲憫與祝禱。這三件磚雕作品，傳達跨越時空的聖愛，每一件都凝結了藝術家對信仰與人世的深刻體悟：

《佛陀-佛愛護眾生》：磚雕描繪了佛陀慈悲俯視一位雙手合十、虔誠禮拜的稚齡小沙彌。佛陀臉上流露出的安詳與智慧，與小沙彌的純真與景仰形成動人的對比。這件作品深刻詮釋了佛教「悲愍眾生」的精神，即使面對無常世間，佛陀的教誨與慈光依然是眾生心靈的依靠，引導人們從苦難中覺醒，尋求內在的平靜與解脫。

《聖母馬利亞-主愛永長存》：作品呈現了聖母瑪利亞輕柔地擁抱著幼小的耶穌聖嬰。聖母雙眼微闔，神態溫柔而充滿母性的光輝，聖嬰在母親的懷中安然入睡，畫面洋溢著寧靜、溫暖與無私的奉獻。它歌頌了「聖愛永長存」的主題，表達了那份超越一切、最原始的愛———母愛，同時也象徵著上帝通過聖母將希望與救贖帶給人類的永恆之愛。

《耶穌基督-神愛世人》：在這件作品中，耶穌基督目光堅定而充滿憐憫，祂以溫柔的姿態懷抱著一隻毛茸茸的羔羊。羔羊在主懷中得到庇護，象徵著迷失的羊群（世人）在基督「神愛世人」的大愛中得到救贖與指引。耶穌基督以「好牧人」的形象，體現了為世人犧牲奉獻的偉大情操，傳達了在亂世之中，唯有愛與寬恕才能撫慰人心、帶來真正的平安。

藝術家陳逢顯表示，在當今世界面對氣候變遷帶來的自然災害、以及地區衝突引發的無情戰火之際，這組跨宗教的藝術創作顯得格外重要。

「我們希望這三位宗教導師所代表的慈悲、救贖與聖愛，能匯聚成一股強大的正念。磚雕的厚實與不朽，象徵著宗教信仰的力量堅不可摧。我們誠摯地祈請各方神佛減輕全球自然災難，使戰爭立即停止，讓全球人民的家園得以安全，人民重獲平安。」

這三面磚雕作品，不僅是宗教藝術的珍品，更是一份凝聚了人類共同心願的和平禱文，提醒世人在困境中，永遠不應忘記愛、慈悲與和平的力量。台灣磚雕藝術家蔡惠瑜在恩師陳逢顯的帶領下打造出愛的磚雕巷，這三件聖愛磚雕將於燒製後張貼在愛的磚雕巷公共藝術的磚牆上。